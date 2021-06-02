Marmara Denizi’ni kurtaracak plan

Yerel yönetimler ve üniversitelerle birlikte yürütülen ortak çalışma kapsamında 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayı yapılacak. Çalıştay sonrasında ise 6 Haziran'da 'Marmara Denizi'ni koruma Eylem Planı' açıklanacak. Edinilen bilgilere göre, müsilajın önlenmesi için etkili çözüm olarak azot ve fosfor birikiminin önlenmesi gerekiyor. İleri arıtma tesislerinin yerine, biyolojik arıtma tesislerinin kurulumu gündeme alınacak. Yerel yönetimlerin arıtma tesislerini tam kapasite ile çalıştırması da ele alınacak maddeler arasında bulunuyor. Ayrıca evsel atık su arıtma tesisleri de kurularak çözüm üretilmesinin yanı sıra atık su arıtmadan çıkan suyun tarımsal sulamaya da katkı sağlaması bekleniyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Kurum, sorunun ortak akılla çözülebileceğini ifade ederek, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de deniz salyası. Bu çevresel soruna da yine hep birlikte- ortak akılla-çözüm üreteceğiz" dedi. Kurum, "Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuda belediyelerimize büyük işler düşüyor" ifadelerini kullandı.Denizlerdeki kirlilikle milletle birlikte mücadele edelerek başarıya ulaşılacağını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bu mücadelenin yolu da atık sularımızı arıtmaktan geçiyor. Her zaman söylüyoruz, çevre yatırımları süreklilik arz eder. Yerel yönetimlerimizin vazifesi başlamış bir çevre yatırımını durdurmak değildir. Kritik öneme haiz, arıtma tesisi projelerini engellemek hiç değildir. Tam aksine yerel yönetimlerimizin görevi, şehrini, kıyılarını daha temiz yaşanabilir kılmak için bu çevre yatırımlarına öncelik vermektir. Çalıştay sonrası eylem planımızı yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirmek ve bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız."