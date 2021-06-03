Salgın vergide tabloyu değiştirdi

Kovid-19'lamücadele döneminde vatandaşın tüketim alışkanlıkları ilk çeyrek vergi gelirleri tablosunda belirleyici oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamu Maliyesi Raporu'na göre özel tüketim vergisi tahsilatı yüzde 25.8 artarak 48 milyar lira oldu. Motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV tahsilatı yüzde 197.1 artışla 15.2 milyar lira gerçekleşti. Artışın temel nedeni salgın ortamının bireysel otomobil talebini artırması ile otomobil satışlarına yönelik ortalama matrah ve efektif vergi oranlarındaki artış olarak sıralandı.Ekonomi reform paketi kapsamında ilki yayınlanan Kamu Maliyesi Raporu'nda vergi gelirlerine ilişkin yılın ilk çeyreğinde dikkat çeken bazı önemli başlıklar şöyle:Şans oyunları hasılatı vergi gelirlerinde geçen yıla göre rekor artış yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5'lik artışla 1.4 milyar lira vergi geliri devletin kasasına girdi.Özel iletişim vergisi gelirleri de aynı dönemde yüzde 27.3 artışla 1.3 milyar lira olurken, bunda ÖİV oranının yüzde 7.5'tan yüzde 10'a yükselmesi, salgına bağlı internet kullanımının artması da etkili oldu.Motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV tahsilatı yüzde 197.1 artışla 15.2 milyar gerçekleşti. Artışın temel nedeni, salgın ortamının bireysel otomobil talebini artırması ile otomobil satışlarına yönelik ortalama matrah ve efektif vergi oranlarının yükselmesi olarak sıralandı. İlk çeyrekte ÖTV'ye tabi otomobil satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75.8 artış oldu.Alkollü içkilerden alınan ÖTV geliri geçen yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte yüzde 14.8 artarak 3.8 milyar lira oldu. Tütün mamullerinden alınan ÖTV geliri de yüzde 3.6 artışla 13.6 milyar lira gerçekleşti.Dayanıklı tüketim mallarından alınan vergi yüzde 87.9 artışla 3.3 milyar lira oldu. Bu yüksek artışın temel sebepleri, beyaz eşya satışlarında görülen güçlü seyrin sürmesi ve yüksek vergi diliminde yer alan cep telefonu ithalatının artmasından kaynaklandı.Banka ve Sigorta Muamele Vergisi tahsilatı söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6'lık artışla 7.1 milyar lira oldu. Artışta bankacılık sektörü kredi hacmindeki genişleme ve sigortacılık faaliyetleri etkili oldu.DAMGA vergisi gelirleri yüzde 31.9 artışla 7.4 milyar liraya çıktı. Asgari ücret ve memur maaşlarında yapılan artışlar ücretler seviyesini ve damga vergisi tahsilatını yükseltti. Harç gelirleri yüzde 13.6'lık artışla 9.8 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29.6 azaldı. Bu azalışa rağmen tapu harç tahsilatının yüzde 12.2 artmasında konut fiyatlarının yükselmesi etkili oldu.