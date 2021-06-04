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Giriş Tarihi: 4.6.2021 07:14 Son Güncelleme: 4.6.2021 07:14

ve zammı 2021 ne kadar olacak? için önemli veriler geldi: İşte yeni maaş hesabı...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Emekli ve memur zammı 2021 ne kadar olacak? Emekli temmuz zammı için önemli veriler geldi: İşte yeni maaş hesabı...

için önemli veriler geldi. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve BağKur emeklisi ile memurlar ve emeklilerinin beklediği rakamlar da ortaya çıktı. 2021 yılı Temmuz zammı için tek bir veri kaldı. 5 aylık yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. İşte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaşı...

Enflasyon rakamları yaklaşık 13 milyon emekli ve 3 milyondan fazla kamu çalışanı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çünkü bu oranlar milyonlarca kişinin zamlarını belirliyor. Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. İşte emekli temmuz zammı detayları...

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak.

Bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Ancak yapılan tahminlere göre ve Mearkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.66 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3 olan toplu sözleşme zamlarının üzerine yüzde 4.66'lık bir fark alabilecek. Bu oranlara göre en düşük maaşlar ise şöyle gerçekleşecek.

MAAŞLARI NASIL ETKİLİYOR

*5 aylık TÜFE % 6,39
*6 aylık tahmin % 7.66

SSK ve BAĞKUR emeklisi: 6 aylık enflasyon

Memur ve Memur emeklisi: Yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı

TABAN AYLIKLAR Mevcut % 6.39 artış % 7.66 zamlı

Memur 3.993,01 4.248,17 4.298,87

Memur emeklisi 3.020,66 3.213,68 3.252,04

Esnaf emeklisi 2.044,43 2.175,06 2.201,03

SSK emeklisi (2000 öncesi) 2.419,77 2.574,40 2.605,12

KİRA ARTIŞI DA BELLİ OLDU

Öte yandan enflasyonun açıklanması ile birlikte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren oran da ortaya çıktı. 1 2 aylık ortalamalara göre Haziran ayı ile birlikte kira artışı yüzde 14,13 oldu. Bu ay kira artışı yapacak olan ev sahipleri bu orandan fazla artış yapamayacak.

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Emekli ve memur zammı 2021 ne kadar olacak? Emekli temmuz zammı için önemli veriler geldi: İşte yeni maaş hesabı...
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