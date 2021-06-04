Toplam doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak? Bakan Dönmez açıkladı

Müjdenin ardından Karadeniz'de keşfedilen toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacağı merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"1 YIL İÇERİSİNDE 3. BÜYÜK KEŞFİNİ YAPTI"

Fatih Sondaj Gemisi'nin tam 1 yıl önce bu bölgede çalışmalara başladğını hatırlatan Bakan Dönmez, "1 yıl içerisinde 3. büyük keşfini yaptı. Bugün 135 milyar metreküp daha ilave etmiş olduk." dedi.