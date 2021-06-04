Toplam doğal gaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak? Bakan Dönmez açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılış töreninde, Türkiye'nin beklediği müjdeli haberi duyurdu. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığını belirterek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.
Müjdenin ardından Karadeniz'de keşfedilen toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacağı merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
"1 YIL İÇERİSİNDE 3. BÜYÜK KEŞFİNİ YAPTI"
Fatih Sondaj Gemisi'nin tam 1 yıl önce bu bölgede çalışmalara başladğını hatırlatan Bakan Dönmez, "1 yıl içerisinde 3. büyük keşfini yaptı. Bugün 135 milyar metreküp daha ilave etmiş olduk." dedi.
"10 YILLIK İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAK"
"Yıllık ortalama 45-50 milyar doğalgaz tüketimimiz var." diyen Bakan Dönmez, "Bu haline baktığımızda 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak gibi duruyor. Yapılan hesaplamalar ve öngörüler buradan çıkacak gazın maliyetin ithal edilen gaza çok daha ucuz olacağını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
KEŞFEDİLEN DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILACAK?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
"2023'te bu gaz Türkiye'ye gelecek, sisteme bağlanacak. Sisteme bağlanmasıyla birlikte hesaplamalar yapılacak, bir indirim gerekiyorsa yapılacak. Beklentimiz şu: İnşallah 2023'te 10 sondajımızı tamamlamak. Bu arada o kuyular ile Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi arasındaki doğalgaz denizaltı boru hattının inşaatını tamamlamış olmak. İlk etapta maksimum üretim olmuyor.
4-5 yıl içerisinde maksimum seviyeye ulaşmış olacak. 2023 için planladığımız günlük üretim miktarı yaklaşık 10 milyon metreküp civarında. Maksimum seviyeye ulaştığımızda bu rakam 15-20 milyar metreküpe ulaşabilir."SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı Son dakika: Asırlık rüya gerçek oldu! Türkiye'nin enerji üssü Filyos Limanı hizmete açıldı Son dakika: Doğal gaz müjdesinin ardından siyasilerden peş peşe mesajlar: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor