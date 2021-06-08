Öğrencilik döneminde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından öğrenim kredisi alanlar ve ödeme yapmayanlar için vergi ve sigorta primleriyle birlikte KYK borç yapılandırması da Resmi Gazetede yer aldı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında detaylı bilgi almak isteyenler KYK borç yapılandırma ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
KYK borcu yapılandırma ile ilgili merak edilen detaylar şöyle;
30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.
30 Nisan 2021 tarihi öncesi kesinleşen KYK borcu olanlar, yeni düzenleme kapsamında 6, 9, 12 ve 18 ay seçenekleriyle borç ödemelerini yapabilecekler.
KYK borç yapılandırması E-devlet ile Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılarak, yönlendirmeler takip edilerek yapılabilecek. Bunu tercih etmeyenler vergi dairelerine giderek de yapılandırma başvurularını tamamlayabilecek. Yapılandırma sonrasında borç mükellefleri bilgisayara ortamında kredi kartı ile ödeme yapabilecekler.
Meclis'te kabul edilen ve borçu vatandaşlar için yeni bir yapılandırma olanağı sağlayan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymayan vatandaşlara kesilen idari para cezaları ise yapılandırmanın kapsamına alınmadı.
Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.
Meclis'te kabul edilen ve borçu vatandaşlar için yeni bir yapılandırma olanağı sağlayan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.