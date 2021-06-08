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Giriş Tarihi: 9.6.2021 01:37 Son Güncelleme: 9.6.2021 01:37

yapılandırma ne zaman? nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...

KYK borç yapılandırma ne zaman? 2021 KYK borç yapılandırma nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...

() tarafından yüksek öğretim öğrencilerine verilen öğrenim kredisi borçlarına ilişkin yapılandırma kararı ’de yayımlandı. Bu gelişme sonrasında borç yükümlüleri yapılandırma ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? sorularına ilişkin detaylar ve diğer tüm bilgiler.

Öğrencilik döneminde () tarafından öğrenim kredisi alanlar ve ödeme yapmayanlar için vergi ve sigorta primleriyle birlikte yapılandırması da Resmi Gazetede yer aldı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında detaylı bilgi almak isteyenler ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK borcu yapılandırma ile ilgili merak edilen detaylar şöyle;



KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILACAK?

30 Nisan tarihi öncesi kesinleşen KYK borcu olanlar, yeni düzenleme kapsamında 6, 9, 12 ve 18 ay seçenekleriyle borç ödemelerini yapabilecekler.



KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NEREDEN YAPILACAK?

KYK borç yapılandırması ile sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılarak, yönlendirmeler takip edilerek yapılabilecek. Bunu tercih etmeyenler vergi dairelerine giderek de yapılandırma başvurularını tamamlayabilecek. Yapılandırma sonrasında borç mükellefleri bilgisayara ortamında kredi kartı ile ödeme yapabilecekler.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Meclis'te kabul edilen ve borçu vatandaşlar için yeni bir yapılandırma olanağı sağlayan yasa 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; vergi cezaları, borçları, cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, , , otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.



KORONAVİRÜS CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMADI

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymayan vatandaşlara kesilen idari para cezaları ise yapılandırmanın kapsamına alınmadı.

DEVREDEN ZARARLARIN YÜZDE 50'Sİ SİLİNECEK

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

Meclis'te kabul edilen ve borçu vatandaşlar için yeni bir yapılandırma olanağı sağlayan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da yasada yer aldı.

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KYK borç yapılandırma ne zaman? 2021 KYK borç yapılandırma nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte tüm detaylar...
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