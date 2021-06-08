Öğrencilik döneminde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından öğrenim kredisi alanlar ve ödeme yapmayanlar için vergi ve sigorta primleriyle birlikte KYK borç yapılandırması da Resmi Gazetede yer aldı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında detaylı bilgi almak isteyenler KYK borç yapılandırma ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK borcu yapılandırma ile ilgili merak edilen detaylar şöyle;