Aynes, TMSF’de ciroyu üçe katladı

Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF
) tarafından yönetilmeye başlanan Aynes Gıda
, beş yıllık süreçte üretim, istihdam ve ihracatta önemli başarı gösterdi. 1997'de süt, peynir, yoğurt, ayran ve yem sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Aynes Gıda, eski yöneticilerinin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 9 Aralık 2016'da TMSF'ye devredildi.
KÖTÜ İMAJDAN KURTULDU
Yeniden yapılanma içerisine giren ve 4.5 yıldır TMSF'nin atadığı idareciler tarafından yönetilen firma, performansını artırarak İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) son açıkladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 215. sırada yer aldı. Aynes Gıda Üst Yöneticisi Murat Hocalar, tesisin, kötü imajından TMSF sayesinde kurtulduğunu, artık başarılarla gündeme gelmenin hem işçileri hem de ilçeyi mutlu ettiğini söyledi.
2.2 MİLYAR TL CİRO
Şirketin işlediği süt miktarının yüzde 106 arttığına işaret eden Hocalar, "Tesiste 2016'da günde ortalama 528 ton süt işlenirken bu yıl mayıs ayında günlük ortalama bin 90 tona çıktı. 2017'de 773 milyon lira olan ciro da geçen yıl 1.5 milyar liraya yükseldi. Bu yıl için 2 milyar 168 milyon liralık ciro hedefimiz var. Şirketi devraldığımızda istihdamımız 900 kişi civarındaydı. Çalışan sayısını 2021 yılında 1060'a çıkardık. Bu alanda büyümeye devam edeceğiz" dedi.
ÇİN'E İLK İHRACAT
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
da yaptığı açıklamada, Aynes'in 60 binden fazla haneye katkı sağladığını belirtti. Geçmişte 5 ülkeye ürün gönderirken 2018-2020 döneminde 24 pazara girmeyi başardıklarını ifade eden Gülal, şöyle devam etti: "İhracatta yılın 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 büyüme sağladık. Yılın ilk çeyreğinde ulaştığımız 5.5 milyon dolar
lık dış satımı yıl sonunda 16.3 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz. AB ülkelerinin ardından Çin'e ihracat izni alınmasıyla ilk sevkiyat gerçekleştirildi. KKTC'de oluşturduğumuz bayilik ağı da rakamlara yansıdı. Şirketin aktif büyüklüğü 4 yılda 494 milyon liradan 665 milyon lira seviyesine çıktı ve yüzde 35 büyüme sağlandı. Aynı dönemde satışlar da yüzde 90 büyüyerek 1.4 milyar liraya yükseldi."