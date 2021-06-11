Yerli savunma sanayii için dev adım! Yasa teklifi TBMM'ye geliyor

Kurum, tamamen özel bir şirket gibi çalışacağı için yatarım ve projelerde ilgili bakanlıklardan onay alma, bekleme gibi yükümlülüklerden kurtulacak. İhale Yasası kapsamı dışına çıkabileceği için yatırımlarını daha hızla hayata geçirebilecek.

Mevcut işçilerin hakları korunacak. İsteyen özel şirket çalışını gibi görevini sürdürebilecek. Bu statüyü kabul etmeyenler ise eşdeğer yerlere atanacak.