Konya’nın kalbine vaha kuruluyor

Konya
güneşinin enerjiye dönüştüğü ve büyüklüğüyle uzaydan görünen insan yapıları arasında yerini alacak olan Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali
(GES) için tarihi bir gün daha yaşandı. 1 milyar dolar
lık yatırım büyüklüğüne sahip Karapınar
'ın yönetim binası olacak "Vaha"nın temeli atıldı. 2022 yılı sonunda tam kapasite elektrik üretmeye başlayacak tesis, yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Konya Karapınar YEKA GES-1 SCADA Merkezi'nin temel atma töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ve Kalyon Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu
'nun katılımıyla gerçekleşti.
2022 SONUNDA TAMAMLANACAK
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye
'nin yerli ve yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir gün yaşadığına vurgu yaparak, "2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik Karapınar'da 700 bin adet panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'u tesis edildi. Santralimizin birinci fazını tamamlamış olduk. Şimdiden, santralimiz Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak" diye konuştu. Karapınar GES
'in 1 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip olduğunu söyleyen Cemal Kalyoncu, "Ankara'daki fabrikamıza da 400 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Dile kolay, pandemi koşullarına rağmen toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırımı Allah'ın izniyle 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacağız" dedi. SCADA Merkezi tasarımının bir yarışma ile belirlendiğini söyleyen Kalyoncu, "Burası Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonel, akademisyen ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek" şeklinde konuştu. Bulundukları arazinin bir zamanlar göl olduğunu belirten Kalyoncu, "İnsan eliyle tetiklenen iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Yenilenebilir enerji yatırımıyla insanlığın hatalarını tamir ederken ekonomimize de fayda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.
ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR
Konuşmasında kendilerine bu vizyonu kazandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a şükranlarını sunan Kalyoncu, "Ayrıca, değerli katkıları ve teşrifleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e ve önceki dönem Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, santralimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
DÖNMEZ: KARAPINAR YEKA BİZİM İLK GÖZ AĞRIMIZDIR
ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES'te önemli bir aşamaya daha geçildiğini belirterek, "4 yıl önce, YEKA yarışmalarımıza ilk defa Konya Karapınar'daki YEKA GES ile başlamıştık. Bu yönüyle Karapınar YEKA bizim ilk göz ağrımız" dedi. Son 3-4 yıldır devreye alınan toplam kurulu gücün yüzde 90'ından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğine dikkat çeken Dönmez, şunları söyledi: "Rüzgâr ve güneş özelinde baktığımızda rüzgârın 20, güneşin neredeyse 10 yıllık bir mazisi var. Bugün rüzgâr enerjisinde 9 bin 660 megawat ile dünyada on ikinci, Avrupa'da yedinci sıradayız. Güneşte ise 7 bin 154 megawat ile dünyada on üçüncü, Avrupa'da yedinci sıradayız. Bu rakamlar inşallah her yıl daha da artacak. Hedefimiz, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'yi her yönüyle rol model ülke haline getirmek. Artık her gün vites yükselterek ilerliyoruz." Dönmez, Türkiye'nin dünyada en fazla güneş paneli üreten tesis sayısında, Çin ve Hindistan'ın ardından dünyada üçüncüsü olduğunu söyledi.
DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK
SANAYİ
Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin hem "istemezükçü" hem de "beceriksiz" zihniyet sebebiyle uzun yıllar ilerlemeden, kalkınmadan, küresel rekabetten hak ettiği payı alamadığını ifade ederek, birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalıştıklarını vurguladı. Varank, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin yollarını açtığını dile getirerek, "Son dönemde enerji alanındaki atılımlarımız da bu vizyonumuzun bir parçası. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir bir arz dengesi sağlamak ve en önemlisi de çevreci bir yaklaşımla yenilenebilir enerjide atılım yapmaya büyük önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Varank, yürüttükleri politikalar ve sağladıkları destekler sonucu bugün kaynaklarını daha verimli ve doğru şekilde kullanabilen bir Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye için stratejik öneme sahip enerjinin bir kısmını yerli ve milli imkânlarla üretiyoruz. Küresel ısınmanın azaltılmasına önemli katkılar sağlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında her alanda bir üretim seferberliği başlattık. Organize sanayi bölgelerimizde ve yüksek teknolojili üretim üslerimiz olan endüstri bölgelerinde yarınlarımız için yeni tesisler, yeni yatırımlar devreye giriyor. Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımımız hız kesmiyor, koşmaya devam ediyoruz."
KURUM: BOZKIRI KAVURAN GÜNEŞ YATIRIMA DÖNÜŞTÜ
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında yenilenebilir enerjinin, tüm dünyanın gündemi olduğunun altını çizerek, "Maalesef biz de iklim krizinin olumsuz etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biriyiz. Karapınar'ımızda, 250 metrelere kadar inilmesine rağmen su zor bulunuyor. Obrukların sayısı ne yazık ki 600'ü geçmiş durumda. Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu" dedi. Tesisin bölgeye hareketlilik getireceğini belirten Kurum, "Dünyada enerjinin büyük bir bölümü binaların yapım ve kullanımında tüketiliyor. Biz de binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdik. 1.2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Yine Sıfır Atık Hareketimiz ile bugüne kadar, 356 milyon kilowat/ saat enerji ürettik. 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik" dedi. Yerli otomobil çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Kurum, "Çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğu getirdik. Şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz" dedi. Kurum, "Bu bölgede doğmuş, büyümüş bir çiftçi çocuğuyum. Bozkırda bizi yakıp kavuran kızgın güneşin, bir gün gelip de gelir kapısı olacak bir yatırıma dönüşeceğini hayal bile edemezdik. Allah'a şükürler olsun" diye konuştu.
2 MİLYON VATANDAŞIN YILLIK İHTİYACI KARŞILANACAK
KARAPINAR Güneş Enerjisi Santrali'nde panellerin kurulumuna 19 Ağustos 2020 tarihinde başlanırken, bugüne kadar toplam 271 megavat gücündeki 700 bin panelin kurulumu tamamlandı ve elektrik üretimine başladı. Karapınar'ın 2022 sonunda bin megavat olarak tam kapasite ile devreye alınması planlanırken, bölgede 2 milyon 800 bin güneş panelinin daha kurulumu yapılacak. Santralin tam kapasite devreye alınması ile birlikte yıllık 2 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak. Karapınar GES'in şu anki yapım döneminde, 300 kişi Karapınar'lı olmak üzere 900 kişi görev yaparken, işletme döneminde ise toplam 150 kişi çalışacak.