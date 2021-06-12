Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
sanayicilerle buluşmasında reel sektör ve bankalara önemli mesajlar verdi. Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını belirten Bakan Elvan, salgın nedeniyle zor durumdaki firmaların yapılandırılmasında yol gösterici olmaları çağrısı yaptı. Kurumlar Vergisi
'nin düşürüleceğini söyleyen Bakan Elvan, şunları söyledi: "Şirketlerin sermaye yapısını güçlendiren, özkaynakla finansmanı teşvik eden düzenlemeler yapılacak. Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar
vergisi indirimi, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75'e çıkarılacak. Proje bazlı yatırımların ise enflasyon etkisinden korunması sağlanacak. Yeni yatırımlarda hak edilen yatırıma katkı tutarının, kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranda indirilebilmesine imkân sağlanacak. Bu yıl için yüzde 23 uygulanan kurumlar vergisi yüzde 20'ye düşecek."