Pandemide dönüşüm maaşı etkileyecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
bir raporla işgücü piyasasının görünümü değerlendirildi. İşten çıkarma yasağının kısa vadede işsizliği azalttığı belirtilen raporda, kısa çalışma, ücret sübvansiyonlarının istihdamda toparlanmayı hızlandırdığı vurgulandı. İstihdamda en büyük kaybın sosyal mesafe olmayan işlerde yaşandığı belirtilerek, yeni dönemde kalifiye olmayan bulmakta zorlanacağına dikkat çekildi. İletişim, ev ofis ekipmanları ihtiyacındaki artışla birlikte tüketici talebindeki değişimin dış talebe de yansıyacağı vurgulandı. Salgın döneminde gelişmiş ekonomilerde çalışılan toplam saatin yüzde 5 azaldığı, sektörlerdeki dönüşümün ücretleri etkileyeceğinin de altı çizildi. Hizmet
sektörü başta olmak üzere sosyal mesafenin uygulanamadığı sektörlerde büyük kayıplar yaşandı. İşgücünün yapılandırılması, çalışanların yeni düzene uyum sağlaması için de eğitilmesi gerekiyor. Aşılamanın hızlanması işgücünde oluşan kayıpların telafisi için önümüzdeki dönemde ekonomiler için vazgeçilmez politikalar olacak.