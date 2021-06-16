Devrim niteliğinde 10 dev adım: Yeni ihale sistemi geliyor

Kamu İhale Kurumu, İhale Kanunu'na ilişkin yasa teklifi üzerinde taslak çalışma yaparken ilgili kuruluşlardan görüş talep etti. Bütünüyle dijital ve rekabeti artıran bir ihale sistemi kurulmasını öngören reform paketindeki 10 önemli başlık şöyle:

TEMİNATLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR: İhalelerde denetim güçlendirilerek, tasarruf ve şeffaflık artırılıyor. İhalelerde teminat olarak kabul edilecek değerlerin kapsamı genişliyor, işlem süreçleri kısaltılıyor. Yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik süreç azaltılıyor.