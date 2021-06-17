Muya yenilenerek büyüyecek

PANDEMI koşularından Türk şirketleri esnek yapılarının avantajlarını kullandılar. Bu şirketlerden biri de Muya
oldu. Pandemi döneminin hayata geçirdiği önlemler sayesinde en az hasarla atlatan şirket yenilenen ürünleri ve reklam çalışmaları ile atağa geçmeye hazırlanıyor. İhracatta da güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini belirten Muya Satış Müdürü Hüseyin Yılmaz
Nalbant, 1995'te ayakkabı sektörüne adım atan Muya'nın sektörde aranan bir marka olduğunu belirtti. Nalbant, şöyle devam etti: "Kurulduğumuz günden bu güne çalışmalarımızı terlik ve ayakkabı üzerine yoğunlaştırdık. Bununla birlikte ürünlerimizi dünyanın pek çok yerine ihraç etmeyi ve tanınan bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu alanda önemli bir başarı da yakaladığımızı söyleyebilirim. Ürünün tasarımından başlayarak üretim ve satışa kadar tüm aşamalarını ele alan sürekli gelişmeyi ve yenilenmeyi hedefleyen bir yapımız var." Yeni çekilen reklam filmlerine de değinen Nalbant, "Türkiye
'de ayakkabı ve terlik üretiminde dünyanın en büyük üreticilerinden biri konumundayız. Sektörde çeyrek asrı geride bırakan Muya olarak bu yaz farkındalık yaracak bir kampanyaya hazırladık. Pandemide evde yaşanan daralma hissive sokağa çıkma isteği anlatıldı" değerlendirmesini yaptı.