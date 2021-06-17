Yazılım sektöründen 100 bin istihdam

Ata Holding
'in teknoloji ve yazılım şirketi ATP, halka arzdan elde ettiği geliri yeni yatırımlarına aktaracak. Şirketin CEO'su Ümit Cinali Türkiye
ekonomisinin teknoloji sektörü ile büyüyeceğini belirterek "Ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyüme ile birlikte 2025'e kadar 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolar
lık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Bu alanı pas geçmemeliyiz ve yatırımlarımız sürecek" diye konuştu. Ata Holding, ATP (ATA Teknoloji Platformları) markasıyla teknoloji alanında küresel bir marka olmayı hedefliyor. Global pazarlara kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP; Tradesoft, Zenia
ve ATP Digital markalarıyla üç ana alanda faaliyet gösteriyor. Başarılı bir halka arz süreci geçiren şirket, elde ettiği kaynakla yazılım sektöründe Türkiye'yi bir üst lige taşımayı planlıyor.
GİRİŞİMCİLİK YATIRIMLARI
Bu alanda 2019'da 106 işlemde 106 milyon dolarlık melek ve girişim sermayesi yatırımı yapıldığını söyleyen CEO Ümit Cinali, şu değerlendirmeyi yaptı: "2020 yılında Türkiye girişimcilik yatırımları Kovid-19'a rağmen artışına devam etti ve ilk üç çeyrek içinde 115 milyon dolara ulaştı. Halen Türkiye'nin ihracatında yüzde 0.5 payı bulunan sektörün bu payının yapılan yatırımlar, büyüyen pazarlar ve istihdam artışına paralel büyüyeceğine inanıyoruz."