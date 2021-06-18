Altın fiyatları önemli seviyede: Haftanın son işlem gününde gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası FED faiz kararları sonrası altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler yaşandı. Fiyatlardaki hareketlilik ve dönemlik grafikler, yatırımcılar ya da yalnızca altın alış ve satışı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'dan alınan son verilere göre altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Haberimizde, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram, 22 Ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile aPara sayfasına ait dönemlik grafikleri yer alıyor.

FED ve TCMB faiz kararlarının açıklandığı kritik haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları ve uzun vadeli yatırım yapacaklar için dönemlik altın fiyatı grafikleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Salgının erken dönemlerinden bu yana en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın haftanın son işlem gününe fiyat yükselişi ile başladı. Altın alış ve satış işlemi yapacak olan yatırımcılar "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram, 22 Ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...