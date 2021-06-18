Ciro bir yılda 2.5 milyonu buldu

Afyonkarahisar
Valiliği, şehrin sorunlarını baştan uca ele alırken hayata geçirdiği kültürel projeleriyle de dikkat çekiyor. SABAH
İl Buluşmaları kapsamında bir araya geldiğimiz Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek
, yaklaşık bir yıl önce göreve gelmesine rağmen hemen gaza basmış. Bu kapsamda iki özel projeyi devreye alan Vali Çiçek, Kadın Kültür Evleri
içinde kurduğu kadın kooperatifleriyle 200 kadına iş imkânı sağladı. Kadınların el emeği ürünlerin üretildiği kooperatiflerde yaklaşık bir yılda 2.5 milyon TL ciroya ulaşıldı. Valiliğin bir diğer projesi olan albikere.com ise henüz bir ay önce devreye alındı. Bir pazaryeri olarak sunulan platform, çok kısa sürede 300 bin TL'lik satış rakamına ulaştı. Platformun yıl sonuna kadar 5 milyon TL'lik satış yapacağı öngörülüyor.
HEDEF SAYIYI 25'E ÇIKARMAK
Kadın Kültür Evleri'yle binlerce kadına eğitim, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyet sunduklarını anlatan Vali Çiçek, "Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde kadınların, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılarak sahip oldukları potansiyelin ortaya çıkarılması amacıyla Temmuz 2020'de Kadın Kültür Evleri projesini hayata geçirdik" dedi. Kadın Kültür Evleri bünyesinde kadın kooperatiflerinin kurulduğunu anlatan Vali Çiçek, "Bu kooperatiflerle 200 kadınımız doğrudan kazanç sağlayacakları faaliyetlere başladı. Burada kendi evlerinde yaptıkları turşular, el örmeleri, sabun gibi ürünleri üretip satıyorlar. Kooperatiflerin üretim ve satış potansiyelleri her geçen gün artıyor. Böylece istihdam edilen kadın sayısı da artıyor" diye konuştu. Kooperatiflerin üyeleri haricinde diğer kadınlara da destek sağlandığını aktaran Çiçek, onlarında kazanç sağlamasına katkı sunulduğunu kaydetti. Çiçek, "Kadın kooperatiflerimiz beş aylık bir sürede yaklaşık 2.5 milyon TL ciroya ulaştı" ifadelerini kullandı. Şu an aktif olarak 16 kadın kültür evinin faaliyet gösterdiğini aktaran Vali Çiçek, "Hedefimiz bu sayıyı 25'e çıkarmak. Birkaç ay içinde 25 kadın kültür evi hizmete açılmış olacak. Onların da planlamaları yapıldı. Hızlı bir şekilde faaliyetlerine başlamasını sağlayacağız" dedi.
BİR AYDA 300 BİN TL
PANDEMIYLE birlikte dijitalleşmenin öneminin daha da çok ortaya çıktığına dikkat çeken Vali Çiçek, bu kapsamda albikere. com isimli dijital pazaryerini kurduklarını kaydetti. Çiçek, "Burada 25 Mayıs'ta ilk alışveriş başladı. Her geçen gün sitede mağaza sayısı ve ürün çeşidi artıyor. Çok kısa bir sürede 300 bin TL'lik satış rakamına ulaşıldı. Yılsonu hedefimiz 5 milyon lira. Ulaşacağımıza hatta geçeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.