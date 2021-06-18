Yazlık dopingi

1 Haziran'da başlayan normalleşme, vaka sayılarının düşüşü, aşılanma oranlarının hızlı artışı ve yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yazlık ürünlere olan talep de canlanmaya başladı. Mayo-bikini, güneş gözlüğü, sandalet-terlik, soğuk ve gazlı içecekler, dondurma, fotoğraf makinesi, piknik ekipmanı mangal, sandalye-masa gibi ürünlere de talep katlandı. Yüksek talebe kur farkı da eklenince fiyatlar yüzde 10 ila 30 arasında zamlandı. Sauren Güneş Gözlükleri'nin üreticisi ve Etiler Optik
'in sahibi Ufuk Tan Demir
, güneş gözlüğü piyasasında her yıl mevsimsel yüzde 10'luk zammın yapıldığını belirterek, geçen yıla göre fiyatların yüzde 30 daha yüksek olduğu bilgisini verdi. Demir, "Bunun yüzde 10'u mevsimsel zam, yüzde 20'si ise kurdaki artıştan kaynaklandı" diye konuştu. Güneş gözlüğü satışlarının son üç ayda yüzde 30 arttığını kaydetti.
MAĞAZALAR ÇOK HAREKETLİ
1 Haziran'da yeni normalleşmeyle birlikte mağazaların açıldığını ve çok ciddi bir hareket başladığını belirten Koton
Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz
, "Haziran ayında, nisanmayıs satışımızın toplamının yüzde 371 üstünde satış yaptık. Özellikle mayo-bikini satışı yüzde 449 arttı. Son 3 ayda geçen senenin yüzde 530 üzerinde bir satış gerçekleştirdik" dedi. Geçen yıla göre mayo-bikini fiyatlarının yüzde 20 artış gösterdiğini anlatan Yılmaz, "Ancak bunun ana nedeni kumaşlarda kurdan kaynaklı maliyet artışı ve işçilik fiyatları" diye konuştu. DESA Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet de, ertelenmiş ihtiyaçlar ve tatil hazırlıklarının etkisi ile haziranda önceki aylara göre satışların yüzde 52 arttığını söyledi. Çelet, "Satışlarımızı geçen yıl ile kıyasladığımızda yüzde 120'den fazla bir büyüme görüyoruz" dedi. Bu dönemde gerek tedarik zincirindeki aksaklıklar gerekse kur artışından dolayı maliyetlerin arttığını anlatan Çelet, "Bu sezon artan maliyetleri müşterilerimize yansıtmadan ürünlerimizi sunmayı becerdik. Ancak önümüzdeki kış bir önceki kışa göre fiyat artışları maalesef kaçınılmaz görünüyor" ifadelerini kullandı.
PİKNİK ARTIK DAHA PAHALI
BRANDZONE
verilerine göre ise birçok üründe normalleşmeden sonra zam geldiği görüldü. İçecek kategorisinde en çok zamlanan ürün gazoz türleri oldu. Marta oranla mayısta gazoz türlerinde yüzde 15'lik fiyat artışı yaşandı. İçecek kategorisinde zam oranıyla gazoz türlerini yüzde 12 ile enerji içecekleri takip etti. Kase dondurma fiyatları yüzde 8 arttı. Mangal ve barbekü ekipmanlarında yüzde 24'lük zam oldu. Fiyatlar 17.90 TL'den 22.15 liraya çıktı.