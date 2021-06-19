SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı belli oluyor! SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile belli olacak. 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? İşte detaylar;