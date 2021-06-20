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Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:56

'da kumar makinesi bulunduran 164 iş yeri cezayı yedi

AA
İstanbul'da kumar makinesi bulunduran 164 iş yeri cezayı yedi

'da kumar makineleri bulunduran ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynattığı belirlenen 164 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, kentte bulundurulması yasak olan kumar makineleri bulunduran ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yılbaşından bu yana 164 iş yerinde kumar makinesi bulunduran 188 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Oyun oynarken suçüstü yakalanan 471 kişiye de ve kapsamında 2 milyon 915 bin 117 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde 4 rulet makinesi, 156 kumar makinesi, 441 bilgisayar, 3 ruhsatsız silah ve kumar parası olan 15 bin 290 liraya el konuldu.

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İstanbul'da kumar makinesi bulunduran 164 iş yeri cezayı yedi
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