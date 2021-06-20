İstanbul'da kumar makinesi bulunduran 164 iş yeri cezayı yedi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, kentte bulundurulması yasak olan kumar makineleri bulunduran ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatılan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yılbaşından bu yana 164 iş yerinde kumar makinesi bulunduran 188 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Oyun oynarken suçüstü yakalanan 471 kişiye de Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 2 milyon 915 bin 117 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde 4 rulet makinesi, 156 kumar makinesi, 441 bilgisayar, 3 ruhsatsız silah ve kumar parası olan 15 bin 290 liraya el konuldu.