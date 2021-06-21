Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan turizm sektörüne müjde! Bir ay daha uzatıldı

"KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde KDV desteği hakkında bilgilendirmede bulunmuştu. Turizmin zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğunu belirten Erdoğan, cumartesi günü yaptığı konuşmada "KDV noktasındaki desteği de Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi günü Kabine toplantımız var, Kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" ifadelerini kullanmıştı.

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