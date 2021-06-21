Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan turizm sektörüne müjde! Bir ay daha uzatıldı

Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, daha önce bahsettiği turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması hakkında da müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Erdoğan, "Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz
- Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
"KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde KDV desteği hakkında bilgilendirmede bulunmuştu. Turizmin zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğunu belirten Erdoğan, cumartesi günü yaptığı konuşmada "KDV noktasındaki desteği de Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi günü Kabine toplantımız var, Kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" ifadelerini kullanmıştı.Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı