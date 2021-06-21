Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan turizm sektörüne müjde! Bir ay daha uzatıldı | Video
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Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından turizm sektörüne yönelik müjdeli haberi verdi. "Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik." diyen Başkan Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.