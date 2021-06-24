ROKETSAN’ın duyarlılığı örnek olacak

Roketsan
Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirerek üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Projenin lansmanı bu alandaki çalışmaların öncüsü olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın katılımlarıyla Roketsan'ın Lalahan
'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Roketsan'ın bu alandaki çalışmalarının yerinde incelendiği etkinlikte, Emine Erdoğan tarafından Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit
'e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Sıfır Atık Belgesi de verildi.
'DÜNYA ORTAK EVIMIZ'
Roketsan'ın çevre duyarlılığına vurgu yapan Emine Erdoğan, "Roketsan, bünyesinde kurulan atık yönetim sistemleri ile de çevre dostu bir kurumsal kimlikle öne çıkıyor. Kâğıda dayalı tüm süreçler dijital hale getirilmiş. Atığı ve israfı oluşmadan önleyen sistemler kurulmuş. Oluşan atıklar ise kaynağında ayrıştırılıyor. Roketsan Ailesi'ne, gösterdikleri örnek davranış için şükranlarımı sunuyorum. Çevre duyarlılığınızın herkese yol göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Dünyanın ortak evimiz olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Ortak Evimiz' çevre projelerimizin mottosudur. İklim değişikliğinin etkileri, dünya üzerindeki herkesi ve her canlıyı eşit etkiliyor. İster yanı başımızda ister dünyanın bir diğer ucunda olsun, her çevre felaketi, istisnasız hepimizin felaketidir. Son günlerde denizlerimizi kaplayan müsilaj, hepimizi son derece üzdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, üstün bir gayretle temizleme çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda bu sorunu atlatacağız. Şairlere ilham olmuş Marmara Denizi
ve ülke topraklarına birer mavi boncuk gibi serpilmiş akarsu ve göllerimiz insanlık mirasıdır. Bu şuur, ülkemizin eşsiz doğasını korumada tek formülümüzdür."
TOPRAK VE DENİZ VATANIMIZ
BIREYLERİN çevreyi korumasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Emine Erdoğan, "Herkes, bireysel hayatında yapacağı ufak değişikliklerle çevreye büyük katkı sunabilir. Parklarımız, çekirdek kabuklarıyla, yiyecek içecek paketleriyle kaplı. Bunlar son derece üzücü ve hazin manzaralar. Lütfen, çöpümüzü fırlatıp attığımız toprağın ve denizin de evimiz, yuvamız ve vatanımız olduğunu unutmayalım" diye konuştu.
ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİ ŞEHİR DIŞINA TAŞIYORUZ
İLLER
Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, belediyelerin altyapı başta olmak vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak için yaptıklarını anlatırken, belediyelere 3 milyar euroluk bir dış finans desteği sağlandığını bildirdi. Büyük, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyük'ün mesajları şöyle:
SIFIR ATIK DESTEĞİ: Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yerel yönetimlerin başta çevresel altyapı sektörü olmak üzere ulaşım, yenilenebilir enerji, afetle mücadele ve sıfır atık sektörlerindeki ihtiyaçlarını iklim değişikliğiyle mücadeleye pozitif katkı sağlayacak şekilde sağladığımız yıllık ortalama euribor artı yüzde 1.5 faiz ve geri ödemesiz döneme sahip otuz yıla varan vadelerde uluslararası finansmanla yerel yönetimlerimizin kredi kabiliyetlerini artırırken, yeni yatırımların önünü açıyoruz.
3 MİLYARLIK KREDİ: Uluslararası finans kuruluşlarının mevzuatına uygun olarak her bir proje için teknik ve mali fizibilitelerle çevresel ve sosyal etki analizleri yapıyoruz. Tüm bu gayretlerimiz neticesinde yerel yönetimlerimize sağlanan dış kredi portföyümüzü 2021 itibarıyla 3 milyar euronun üzerine çıkarttık.
522 PROJE: Bu kapsamda 522 adet projenin; 132'si tamamlandı, 107'si ise devam ediyor. 283 proje de ihale aşamasında.
SURİYELİLER İÇİN 5.8 MİLYARLIK KAYNAK: Türkiye'deki mülteciler mali yardım programı kapsamında AB'den temin ettiğimiz 555 milyon euro hibeye 200 milyon euro da kredi ekleyerek yaklaşık 5.8 milyarla geçici koruma altındaki Suriyelilerden etkilenen 15 yerel yönetimde 37 projeyi hayata geçiriyoruz.
6.7 MİLYARLIK PROJE: Kurumumuz 6.7 milyar TL bedelli 636 adet projede de çalışmalar şu an devam ediyor.
SANAYİ ALANLARI DÖNÜŞÜYOR: Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde, şehir içindeki endüstri alanlarını şehir merkezinden uzaklaştırarak sanayi alanlarının dönüşümünü sağlıyor, sağlıklı ve temiz yaşam alanları oluşturuyoruz.