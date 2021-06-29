Giriş Tarihi: 29.6.2021

100 bin yeni istihdam için kredi desteği bu hafta başlıyor HAZAL ATEŞ

İlave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz’da başlıyor. İlk etapta 3.8 milyar, toplamda 10 milyar liralık finansman sağlanacak. 714 bin işletme yararlanacak