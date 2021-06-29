Lob'ın Türkiye icralık oldu! Şirket, adresini saklayınca olanlar oldu

İddiaya göre dünyanın enleri arasında bulunan Lob'In Türkiye'nin Gökkuşağı seyahat acentesine bir miktar borcu vardı. Borcunu ödemediği için haciz işlemi başlatan Gökkuşağı seyahat acentesi, başlattığı icra kapsamında Lob'In Türkiye'nin kayıtlı olduğu adrese hacze gitti. Haciz sırasında adreste bulunan Dalgıç Danışmanlık isimli şirket, burada Lob'In Türkiye isimli bir şirketin bulunmadığını söyleseler de haciz başlatan şirket, duruma itibar etmeyerek haciz işlemini gerçekleştirdi. Ne olduğunu anlamaya çalışan şirket çalışanı Derya B., şirket sahibini arayarak durumu anlattı. İcra memurlarıyla haciz işlemlerini bitiren Gökkuşağı seyahat acentesi avukatları, yediemin olarak haczedilen malları şirkete teslim etti.



DOĞRU ADRES, YANLIŞ ŞİRKETE HACİZ

Şirket yetkilisi durum sonrası İcra Hukuk Mahkemesine başvurdu. Gökkuşağı seyahat acentesi tarafından Lob'In Türkiye'ye haciz işlemi yapıldığı, borcunu tahsil etmek isteyen şirketin kendilerine ait Dalgıç Danışmanlık isimli şirkete geldiklerini belirtti. Haciz memurlarına Lob'In Türkiye'ye ait görünen adresin kendilerine ait olduğunu söylemlerine rağmen eşyalarının haczedilerek mağdur edildiklerini ileri sürdü.

MAHKEME MALLARI İADE ETTİ

Maddi ve manevi olarak zarara uğratıldıklarını belirten şirket, hacze gelen avukatların sicil gazetesinde yazan adrese geldiklerini söylediklerinde ise büyük bir şok yaşadıklarını anlattı. Çünkü Lob'In Türkiye isimli şirketin gerçek dışı beyanda bulunduklarını ileri sürdü. İcra Hukuk Mahkemesi, şirketin açtığı davayı kabul ederek, Dalgıç Danışmanlığın borçla bir ilgisi olmadığını tespit ederek, haczedilen malların iadesine karar verdi.