Türkiye tarımı masaya yatırılıyor

TURKUVAZ Medya Grubu
'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi
'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör
ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.
ÜÇ PANEL YAPILACAK
Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım' paneline Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Hektaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ortakçıer, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika YKB ve CEO Murat Tarakçıoğlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik ve ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol katılacak. InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler
moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Kredileri' paneline ise Ziraat Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf
, Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkan Vekili Muhammed Adak, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Girişimci Çiftçi Aynur Ece Onur ile Nurgül Akdoğan katılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Sürdürülebilir Tarım' panelinde de Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, Tekfen Tarım
Genel Müdürü Emrah İnce, Aynes Gıda CEO'su Murat Hocalar ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal konuşacak.