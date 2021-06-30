Çiftçi yeni teknolojileri yakından takip ediyor

Turkuvaz Medya Grubu
bünyesindeki SABAH Gazetesi
'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde tarımda dijitalleşme konusu da masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Teknoloji Editörü Timur Sırt
'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Tarım Teknolojileri ve Digital Tarım' paneline sektörün önde gelen isimleri katıldı. Tarımda 11 büyük ülke arasında yer aldığımızı belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformunun tarım pazarını genişlettiğini ve giyat dalgalanmalarının önüne geçerek üretim kaybını ortadan kaldırdığını söyledi. Işıkgece, şöyle devam etti: "2.7 milyon çiftçimiz, 23 milyon hektar tarım alanımız, 73 milyon baş da hayvanımız var. Orman alanlarımız ise 22 milyon hektarı buluyor. Elektrikli traktör üzerine de çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Biz planlamamızı da destekler üzerinde yapıyoruz. Tarımsal ticareti de bir portal üzerinden yapmayı planlıyoruz. Alıcı ve satıcıyı en verimli şekilde buluşturuyoruz. Piyasada çok ciddi bir boşluk var, şu anki yaptığımız projenin temelleriyle alakalı olarak ürünlerin pazarda yer bulması, hak ettiği değeri bulması ve tüketiciye tüm Türkiye'de ulaşımıyla ilgili ciddi bir talep var. Ürünlerin satış kabiliyetini alması ve hak ettiği değeri bulmasıyla ilgili çalışıyoruz."
ÜNİVERSİTELI ORANI ARTTI
Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Murat Tarakçıoğlu, çiftçilerle ilgili yaptıkları araştırmayla ilgili bilgiler verdi. "Çiftçiler artık dijital araçlar kullanıyor" diyen Tarakçıoğlu, "Üniversite mezunu yüzde 2'den 4'e çıktı. Bu aslında küçük bir oran, fakat yine de rakamsal olarak yüzde yüz bir artış söz konusu" dedi. Tarakçıoğlu, 1000 Çiftçi 1000 Bereket projesi ile ilgili çiftçilere sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyerek kazançları artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Turkcell
Genel Müdürü Murat Erkan
, panelde tarım sektörünün dijital dönüşümün en geç geldiği sektörlerden biri olduğunu belirterek, bağlantı ve verinin tarım için de çok önemli olduğunu hatırlatarak, dönüşüme çok ihtiyaç duyan tarım sektörüne dijital uygulamalar ve programlarla destek verdiklerini anlattı. Erkan, Turkcell Çiftlik Doktoru ile başladıkları uygulamalara ziraat mühendislerine kolayca ulaşılabilen bir platform geliştirdiklerini belirtti.
KURUMSAL ÇİFTÇİ DÖNEMİ
Hektaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ortakçıer ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünyada çiftçi kurumsallaşıyor. Teknoloji ucuzluyor ve herkese ulaşabilir hale geliyor. Blokchain teknolojilerini de burada daha aktif olarak görebiliyoruz. Burada tüketicinin talepleri de önemli. İnsanlar yediği ürünlerin nerede ve nasıl üretildiğini bilmek istiyor. Bu talepler daha da artacak. Binlerce veri bankası var. Dünya çiftçileri artık sensörlerle takip ediyor tüm gelişmeleri. Buradaki veriler verimlilik için çok önemli bilgiler içeriyor. Biz de tarım hayvancılık şirketi vizyonuyla Ar-Ge çalışmalarımızı en üst seviyede ilerletiyor, projelerimizin çıktılarını alarak hedef olarak başladığımız her çalışmayı nihai sonuca eriştiriyoruz. Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi'nde tarımsal üretimdeki yeni teknolojiler ve modern üretim tekniklerini tüm paydaşlarımıza göstereceğiz."
EN BÜYÜK SORUN BÖLÜNEN ARAZİLER
ORGANIZASYONA video konferans yoluyla katılan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, "Yatırımcı gözüyle baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük açığı parçalanmadır. Tarımda maalesef bazı topraklara ekim yapılamıyor. Ekim yapılırsa da iyi bir verim alınamıyor. İyi bir ekim yapabilmeniz için 300-500 dönüm araziniz olması gerekiyor. Diğer türlü 5-10 dönüm araziyle artık çiftçilik çok zor" dedi. Konukoğlu, Türkiye'de tarım konusunda planlamaların iyi yapılması gerektiğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: "Hangi bölgeye ne ekilir konusunda çalışmalar yaptık. Bu konuda Türkiye'de planlamaların yapılması gerekiyor. Makineyle çiftçiliği birleştirdiğimiz zaman verimin de artacağını düşünüyoruz." Planlama konusuna da değinen Konukoğlu, "Hangi bölgede pamuk iyi yetişiyorsa o bölgeye pamuk ekilmelidir. Teknolojinin ilerlediği bu dünyada parçalanmaları bir araya getirip verimliliği arttırmamız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Tarımda en büyük açığımız toprağın bölünmesidir. Tarımda mirasa bölünen arsalar ne yazık ki ekilemiyor. İyi bir çiftçilik için en az 1.500 dönüm araziniz olmalı ki verim alınabilsin. Hangi bölgeleye ne ekileceği, ne zaman ekileceği konusunda da büyük sıkıntı var. Tarımdaki bu dengelemeyi Devlet Planlama Teşkilatı yapmalı. Biz pamuk üzerinden teknik tekstilde çok önemli işler yapmaya başladık" diye konuştu.
TARIM VE KENT KENDİ ARALARINDA SENKRONİZE OLMALI
TARIMSAL Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik ise kendisinin de bir çiftçi olduğu belirterek, "Tarım ile teknoloji hep at başı idi. Bizim medeniyetimiz ticaret kurallarımız hep tarımsal verilere ve değerlere göre gelişmiştir" dedi. Birişik, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tarımın kendisi teknoloji üretir. Tarımda kendisine ait de teknolojiler vardır ve transfer edilir. Çiftçi eğer teknoloji işine yarıyorsa, ona karşı direnç göstermez. Bunu alır ve uygular. Ancak parçalanma sorunu sürüyor. Ölçek anlamında ciddi sıkıntımız var. Tarımın doğası gereği planlama da kişilere, 'Şunu üret, bunu üret' demek mümkün olmuyor. Üretmek için en önemli şey kârlılıktır. Ayrıca yüzde 30 üretim riski vardır. Tarım ve kent kendi aralarında senkronize olmalı. Beş tane ineğiniz varsa hangi ineğin hasta olduğunu bilirsiniz. Ancak 1.000 tane varsa bunu göremezsiniz. Burada sensörler devreye girmeli. Çiftçi bağımlı olacağını anlarsa teknolojiye güvenmeyebilir."
İLK ELEKTRİKLİ TRAKTÖR GELİYOR
TARIM ve Orman Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 2.5 yıldır süren elektrikli traktör projesinde sona gelindiğini belirten ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, 16 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'de silikon vadisi iş modelini kendi iş yerimizde kurduk. Dünyanın ilk elektrikli traktörünün seri üretimine girme kararı aldık. Dünyada bu konuda bir çalışma dahi yok. Temmuz ayı gibi başlıyoruz. Yakıt masrafını 30'da 1 oranında düşüyoruz. Aynı zamanda jeneratör olarak da tarlada kullanılabilecek. Evin de elektriğini traktörden vermeyi planlıyoruz. Biz bu traktörü de yaklaşık 320 beygir olarak piyasaya çıkartıyoruz. 1.000 beygire kadar da çıkabilecek sistemleri koyacağız. Bu da hem büyük traktörlerin yapmış olduğu işleri yapacak hem de yurtdışında 'Canavarlar' diye adlandırılan traktörlerin de yaptığı bütün işleri yerine getirecek."