ASELSAN öncülüğünde geliştirildi: Orada ilk kez kullanılacak...

Türk savunma sanayisi firmalarının iş birliğiyle geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı'nın ilk ihracatı Kosova'ya yapıldı. Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC tarafından üretilen Vuran 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç bir süredir Türk güvenlik güçlerinin envanterinde görev yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ve operasyonel kabiliyetlerine yönelik girdileri ve geri dönüşleri doğrultusunda Vuran 4x4'ün farklı konfigürasyonları geliştirildi. Bu kapsamda, BMC ve ASELSAN tarafından geliştirilen Vuran 4x4 Havan Aracı da güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.