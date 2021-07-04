İstanbul Havalimanı’ndan Destination Summer’a destek

İstanbul Havalimanı, yaz sezonunun başlaması ve normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte seyahat ve turizm sektörünün yeniden açılmaya hazır olduğunu göstermek için başlatılan 'Destination Summer' kampanyasını destekliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi
, Avrupa Perakende Seyahat Konfederasyonu ve Avrupa Birliği
'nin en büyük havayolu birliği olan Airlines for Europe öncülüğünde gerçekleştirilen kampanya ile seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için uyumlu bir yaklaşım benimsemek ve serbest dolaşımın güvenli sorunsuz bir şekilde yeniden başlatılması amaçlanıyor.