Türkiye tosuncuk’u Sabah’la tanıdı

Bugün herkesin 'Tosuncuk' lakabıyla tanıdığı Çiftlik Bank
kurucusu Mehmet Aydın
, Türkiye
'ye gelip teslim oldu. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi. Eşine az rastlanır dolandırıcılık hikâyesi yazan Mehmet Aydın'ın marifetlerini Türkiye'ye ilk kez duyuran SABAH
oldu.
MASKEYİ DÜŞÜRDÜK
Aydın'ın Çiftlik Bank gerçeğini herkes Kasım 2017'de SABAH Gazetesi
'nde okudu. Muhabirimiz Metin Can
, Mehmet Aydın'ın maskesini 'İşte Çiftlik Bank Gerçeği' haberiyle düşürdü. Aydın, saadet zinciri kurup, 1 yılda milyonlarca kişiyi peşine takmıştı. Kimisi evini, kimisi arabasını satıp sisteme para yatırıyordu. Evi veya arabası olmayan bankadan kredi alıyordu. 27 yaşındaki bir genç, sanal dünyada kurduğu sistemle 80 bin kişiden 511 milyon TL toplamıştı. Can haberinde, işadamından hakimine, savcısından doktoruna onbinlerce kişinin sanal bir oyuna milyonlarca TL yatırdığını, paranın da Kuzey Kıbrıs
'a gittiğini yazdı. Medyaya "mavi yumurta ürettik" diye reklamlar veren Aydın'ın kurduğu saadet zincirini gündeme getirdi. Yaptığı araştırmacı gazetecilikle ödül aldı.
ISRARLI YAYINLAR...
Ertesi gün muhabirimiz Betül Alakent
yaptığı haberle Sermaye Piyasası Kurulu
'nun (SPK) Çiftlik Bank'ı incelemeye aldığını yazdı. Dolandırıcılık tezgâhını adım adım takip eden SABAH muhabirlerine, tehditler, hakaretler yağdı. Kamu yararını gözeterek yaptığımız fikri takip haberler
ise devleti harekete geçirdi. Üyelerin gözünü kör eden kâr vaatleri, sistemi bir süre ayakta tutsa da eninde sonunda yapılanın nitelikli dolandırıcılık olduğu kanıtlandı. SABAH konunun üzerine ısrarlı yayınlarıyla gitmeseydi, mağdur sayısı artacaktı. Bundan sonra da 'Tosuncuk' benzeri kişiler ortaya çıkacak. Medyanın reklam vererek ya da haber yaptırarak 'onaylanmış' kişi görüntüsüne bürünen dolandırıcılara karşı çok dikkatli olması gerekiyor.