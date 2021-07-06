Gıda israfını önleyecek rehber

Metro Türkiye
'nin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı
işbirliğinde HORECA
(otel, restoran, kafe) sektörünün gıda israfına karşı mücadelesine katkıda bulunmak için hazırladığı kapsamlı kılavuz yayımlandı. Kılavuzdaki verilere göre, 2019'da yaklaşık 931 milyon ton gıda kayıp ve israf oldu. Bunun yüzde 61'i hane halkı, 26'sı gıda hizmetleri, 13'ü ise perakende aşamasında yaşandı. Tabaktan geri dönen miktar, her şey dâhil
otel konseptinde yüzde 54, butik otelde 65, restoranda ise 74 oldu. Restoranda etkin gıda israfı yönetim sistemi uygulanması durumunda tabaktan çöpe giden israf miktarında yüzde 25, büfeden çöpe ve personele gidende 20, üretimden gidende ise 10 oranında tasarruf sağlanabileceği ortaya çıktı. Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng
HORECA sektörünü yarınlarımız tehlikeye girmeden aksiyon almaya davet etti.