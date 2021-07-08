AB'den 4 otomobil devine şok ceza: Gizli anlaşma ortaya çıktı

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, VW Grubu'na 502 milyon 362 bin avro, BMW'ye ise 372 milyon 827 bin avro para cezasının verildiği kaydedildi. Açıklamada, bir diğer Alman otomotiv şirketi Daimler'in ise tekel girişiminin bir parçası olmasına rağmen, grubun varlığını ifşa etmesi nedeniyle 727 milyon avroluk para cezasından kurtulduğu kaydedildi.