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Giriş Tarihi: 8.7.2021 14:47 Son Güncelleme: 8.7.2021 14:57

AB'den 4 otomobil devine şok ceza: Gizli anlaşma ortaya çıktı

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AB'den 4 otomobil devine şok ceza: Gizli anlaşma ortaya çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temiz emisyon teknolojisinin yayılmasını önlemek için iş birliği yaparak AB’nin tekelcilik karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Volkswagen (Audi ve Porsche) ve BMW'ye yaklaşık 875 milyon 189 bin avro para cezası verildiğini bildirdi. AB Komisyonu’nun açıklamasında, söz konusu otomobil şirketlerinin 2006- 2014'te egzoz emisyonlarının temizliğini kasıtlı olarak sınırladığı, daha temiz teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirmek için gizli anlaşma yaptığı kaydedildi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, VW Grubu'na 502 milyon 362 bin avro, BMW'ye ise 372 milyon 827 bin avro para cezasının verildiği kaydedildi. Açıklamada, bir diğer Alman otomotiv şirketi Daimler'in ise tekel girişiminin bir parçası olmasına rağmen, grubun varlığını ifşa etmesi nedeniyle 727 milyon avroluk para cezasından kurtulduğu kaydedildi.

Açıklamada, VW Grubu'nun bir parçası Audi ve Porsche dahil, tüm şirketlerin kartel kapsamında olduklarını kabul ettikleri ve konuyu çözüme kavuşturmayı kabul ettikleri hatırlatıldı.

GİZLİ ANLAŞMA

AB Komisyonu'nun açıklamasında, söz konusu otomobil şirketlerinin 2006- 2014'te egzoz emisyonlarının temizliğini kasıtlı olarak sınırladığı, daha temiz teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirmek için gizli anlaşma yaptığı kaydedildi.

32 MİLYAR AVRO CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞLARDI

Volkswagen'in dizel emisyon skandalıyla ilgili şimdiye kadar 32 milyar avrodan fazla ceza ve tazminat ödemek zorunda kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, komisyonun son kararıyla yasal zeminde yeni bir çığır açtığı, ilk kez teknik iş birliğinin tekelcilik karşıtı kuralları ihlal olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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AB'den 4 otomobil devine şok ceza: Gizli anlaşma ortaya çıktı
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