Son dakika | Akbank'ta 2 gün süren sorun bankacılık tarihine geçti!

AVRUPA'DA STANDART VAR

Avrupa Birliği bankacılık sistemlerinin de dahil olduğu kritik altyapılar için Haziran 2016'da NIS Directive (Directive on Security of Network and Information Systems) denilen ağ ve bilgi sistemleri yönetmeliğini üye ülkeler için yayınladığını belirten Metin, "Özetle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı yanı sıra ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı ilkelerinin beraber kullanımı öngörülüyor. Bu iş sürekliliğinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Hiç arıza yapmayan bilgi sistemi diye bir şey yoktur. Ekipler fedakarca çalışsa bile bilgi sistemlerinde bir aşamada yurtdışına bağımlılık var. Bir sorun çıktığında kendiniz müdahale edemiyor ve destek bekliyorsunuz" dedi.