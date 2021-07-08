Son dakika | Akbank'ta 2 gün süren sorun bankacılık tarihine geçti!

ANONYMOUS DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Anonymous, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Akbank'a kendilerinin saldırmadığını bildirdi. Ancak ünlü hacker grubu "Akbank'a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hack'lendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz" açıklaması yaptı.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM KESİNTİSİZ ÇALIŞMAYI ZORUNLU KILIYOR

Pek çok kamu ve özel kuruma siber güvenlik danışmanlığı yapan Infrasis Genel Müdürü Can Sobutay ise bankaların işlerinin kalbinde yer alan sistemleri sürekli çalışır durumda tutmak için siber saldırı, terör saldırısı ve güncelleme sırasında meydana gelecek arızalara karşı nasıl hazırlık yapması gerektiğini anlattı. Sobutay, "Bilişim teknolojilerinde iş sürekliliği önemli. Bir devlet veya şirketin sadece BT odaklı değil de, kurumsal kültür olarak bunu anlaması gerektiği zamanlardayız. En çok dikkat edilmesi gereken, her BT bileşenin ne kadar dirençli ve dayanıklı olmasının yanı sıra, olası bir işlev kaybında, sistemde yol açacağı boşluğun, hasarın maksimum tolere edilebilir süreyi aşmaması gerekliliğinden geçiyor" değerlendirmesini yaptı.



FAİZ İŞLETİLMEYECEK

Akbank, bir açıklamayla müşterilerinden 'özür' diledi. Banka, ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartlarının son ödeme tarihinin bir gün ötelendiğini duyurdu. Krediler için de o gün faiz işletilmeyeceği belirtildi.



ATM'LER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Akbank'tan dün akşam saat 21.00 de yapılan açıklamada ise "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz" denildi. Ayrıca işlemlerden alınan ücretlerin de iade edileceği vurgulandı.