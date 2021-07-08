Son dakika | Akbank'ta 2 gün süren sorun bankacılık tarihine geçti!

Son dakika... Akbank'ın neredeyse iki gündür sistemlerinin çalışmaması dünya bankacılık tarihine geçti. Müşteriler iki gün boyunca bankacılık işlemlerini yapamadı. Banka siber saldırı olmadığını belirtirken, sorunun banka içindeki sistemden kaynaklandığını dile getirdi.
TÜM İŞLEMLER BLOKE OLDU
Bankanın sisteminde yaptığı güncelleme sonrası veri tabanında yaşanan sorun nedeniyle arıza oluştuğu öğrenildi. Arıza, internet ve mobil bankacılık kanallarının yanı sıra ATM işlemlerini de etkiledi. Arızanın bir türlü giderilememesi üzerine sorun büyüdü.
İŞLER AKSADI, TEPKİ TWEETLERİ BİNLERLE İFADE EDİLDİ
Okul taksitinden kira ödemesine hatta kredi kartı kullanımına kadar her şey bloke oldu. 18 milyondan fazla müşterisi bulunan Akbank'ta uzun süre işlemler yapılamadı. Müşteriler ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. 10 binlerce tweet atıldı.
BANKACILIK ALTYAPISI SORGULANIYOR
Akbank'tan konu ile alakalı bir özür mesajı yayınlansa da olay Türkiye'de bankaların teknolojik altyapısının sorgulanmasına neden oldu. Benzer iş kayıpları daha önce başka bankalarda da yaşanmış ancak bu kadar uzun sürmemişti. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Bilgin Metin, veri tabanı sorununun önceden öngörülemeyen zararlara yol açtığını, bilgi sistemleri altyapısı sağlayıcı firmanın hizmet seviyesi anlaşmalarına uyamadığı ve bankayı zor durumda bıraktığı için büyük bir ceza alabileceğini söyleyen Metin, "Bankacılık regülasyonların olduğu sıkı denetlenen bir sektör. Bu denetimlerin ne derece sıkı tutulduğu da sorgulanacak şimdi. Tabiki olan mağdur olan vatandaşlara oluyor" dedi.
AVRUPA'DA STANDART VAR
Avrupa Birliği bankacılık sistemlerinin de dahil olduğu kritik altyapılar için Haziran 2016'da NIS Directive (Directive on Security of Network and Information Systems) denilen ağ ve bilgi sistemleri yönetmeliğini üye ülkeler için yayınladığını belirten Metin, "Özetle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı yanı sıra ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı ilkelerinin beraber kullanımı öngörülüyor. Bu iş sürekliliğinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Hiç arıza yapmayan bilgi sistemi diye bir şey yoktur. Ekipler fedakarca çalışsa bile bilgi sistemlerinde bir aşamada yurtdışına bağımlılık var. Bir sorun çıktığında kendiniz müdahale edemiyor ve destek bekliyorsunuz" dedi.
AKBANK: ANA BİLGİSAYARDA TEKNİK SORUN OLDU
Akbank'tan yapılan açıklamada, "06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz" açıklaması yaptı.
ANONYMOUS DA AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Anonymous, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Akbank'a kendilerinin saldırmadığını bildirdi. Ancak ünlü hacker grubu "Akbank'a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hack'lendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz" açıklaması yaptı.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM KESİNTİSİZ ÇALIŞMAYI ZORUNLU KILIYOR
Pek çok kamu ve özel kuruma siber güvenlik danışmanlığı yapan Infrasis Genel Müdürü Can Sobutay ise bankaların işlerinin kalbinde yer alan sistemleri sürekli çalışır durumda tutmak için siber saldırı, terör saldırısı ve güncelleme sırasında meydana gelecek arızalara karşı nasıl hazırlık yapması gerektiğini anlattı. Sobutay, "Bilişim teknolojilerinde iş sürekliliği önemli. Bir devlet veya şirketin sadece BT odaklı değil de, kurumsal kültür olarak bunu anlaması gerektiği zamanlardayız. En çok dikkat edilmesi gereken, her BT bileşenin ne kadar dirençli ve dayanıklı olmasının yanı sıra, olası bir işlev kaybında, sistemde yol açacağı boşluğun, hasarın maksimum tolere edilebilir süreyi aşmaması gerekliliğinden geçiyor" değerlendirmesini yaptı.
FAİZ İŞLETİLMEYECEK
Akbank, bir açıklamayla müşterilerinden 'özür' diledi. Banka, ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartlarının son ödeme tarihinin bir gün ötelendiğini duyurdu. Krediler için de o gün faiz işletilmeyeceği belirtildi.
ATM'LER ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Akbank'tan dün akşam saat 21.00 de yapılan açıklamada ise "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz" denildi. Ayrıca işlemlerden alınan ücretlerin de iade edileceği vurgulandı.