Son dakika | Emekli maaşları, zam ve ikramiyerlerde 12 milyon emekliyi sevindiren haber

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.
13 VE 14 TEMMUZ'DA
Yazılı açıklama yapan Bakan Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirterek,"Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.
Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." dedi.
SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuzda alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlar 14 Temmuz'da ödenecek.