Son dakika | Emekli maaşları, zam ve ikramiyerlerde 12 milyon emekliyi sevindiren haber

13 VE 14 TEMMUZ'DA

Yazılı açıklama yapan Bakan Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirterek,"Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.