Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kadın girişimcilere 490 milyon TL destek
Giriş Tarihi: 9.7.2021

Kadın girişimcilere 490 milyon TL destek

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Kadın girişimcilere 490 milyon TL destek
Kadınların istihdama ve iş hayatına daha fazla katılması için iktidarın uzun süredir devam ettirdiği projeler meyvelerini verdi. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, kendi işini kuracak kadın girişimcilere 180 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi. SOGEB'ten 170 milyon, ajanslardan ise 140 milyon lira olmak üzere kadına verilen destek 490 milyon lirayı buldu. TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'na bir sunum yapan ve soruları yanıtlayan Kurt, kadın girişimcilere geçen yıl 180 milyon Türk lirası civarında destek verildiğini belirterek, "SOGEB kapsamında 86 proje 2019 ve 2020 yıllarında desteklenmiş. Burada 124 milyonluk bir destek verilmiş Sanayi Bakanlığı tarafından. Bunun eş finansmanı da var. Bununla beraber yaklaşık 170 milyon bir yatırım hacmi ve bir kapasite oluşturulmuş. Kadınların iş hayatına katılması, sosyal yaşamın desteklenmesi ve benzeri konularla ilgili ajansların yapmış olduğu çalışmalar var. Burada da 202 proje hayata geçirilmiş durumda. Burada da yaklaşık 140 milyon liralık bir yatırım gerçekleşmiş" diye konuştu.

YÜZDE 57'LİK İSTİHDAM
İŞKUR Genel Müdürü Vekili Bekir Aktürk, kadın istihdamına yönelik çalışmaları anlattı. 2018'de 300, 2019'da 402, 2020'de ise 335 bin kadının işbaşı eğitim programına katıldığını bildirdi. Aktürk, "Mesleki eğitim kursları sonrası kadınlarımızın yüzde 57'lik bir istihdam oranı var. İşbaşı eğitim programlarımızda yüzde 50 istihdam söz konusu" dedi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın girişimcilere 490 milyon TL destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA