Kadın girişimcilere 490 milyon TL destek

Kadınların istihdama ve iş
hayatına daha fazla
katılması için iktidarın
uzun süredir
devam ettirdiği
projeler meyvelerini
verdi. KOSGEB
Başkanı Hasan Basri
Kurt, kendi işini kuracak
kadın girişimcilere
180 milyon lira destek
sağladıklarını bildirdi.
SOGEB'ten 170 milyon,
ajanslardan ise
140 milyon lira olmak
üzere kadına verilen
destek 490 milyon lirayı
buldu. TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu
'na bir sunum yapan ve soruları yanıtlayan Kurt, kadın girişimcilere geçen yıl 180 milyon Türk lirası civarında destek verildiğini belirterek, "SOGEB kapsamında 86 proje 2019 ve 2020 yıllarında desteklenmiş. Burada 124 milyonluk bir destek verilmiş Sanayi Bakanlığı
tarafından. Bunun eş finansmanı da var. Bununla beraber yaklaşık 170 milyon bir yatırım hacmi ve bir kapasite oluşturulmuş. Kadınların iş hayatına katılması, sosyal yaşamın desteklenmesi ve benzeri konularla ilgili ajansların yapmış olduğu çalışmalar var. Burada da 202 proje hayata geçirilmiş durumda. Burada da yaklaşık 140 milyon liralık bir yatırım gerçekleşmiş" diye konuştu.
YÜZDE 57'LİK İSTİHDAM
İŞKUR
Genel Müdürü Vekili Bekir Aktürk, kadın istihdamına yönelik çalışmaları anlattı. 2018'de 300, 2019'da 402, 2020'de ise 335 bin kadının işbaşı eğitim programına katıldığını bildirdi. Aktürk, "Mesleki eğitim kursları sonrası kadınlarımızın yüzde 57'lik bir istihdam oranı var. İşbaşı eğitim programlarımızda yüzde 50 istihdam söz konusu" dedi.