Çalışanları kandırmaya çalışıyorlar! Şüphe çekmeyecek kadar iyi hazırlanmışlar

Bu e-postalarda sözleşmeler, talepler, fiyat teklifleri yer alıyor. Şüpheli görünmemek için de gerçek projeler kaynak olarak gösterilmiş. Siber suçlular e-postaları, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Güney Kore ve farklı ülkelerde bulunan petrol, gaz, enerji, üretim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren uluslararası şirketlere gönderdi.

Siber suçluların hazırladıkları bu e-postalarda PDF eki gibi görünen, ancak gerçekte IMG, ISO veya CAB olan bir dosya bulunuyor. Kurban kişi sözde PDF'e tıkladığında aslında dosyayı çalıştırmış oluyor ve böylece zararlı yazılım bilgisayarına yükleniyor.