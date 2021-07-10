JP Morgan: Türkiye çok hızlı toparlanacak





1 AYDA 30 MİLYAR TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre bankaların 28 Mayıs'ta 1 trilyon 570 milyar TL, 25 Haziran'da ise 1 trilyon 588 milyar lira olan ticari kredileri, 2 Temmuz itibarıyla 1.6 trilyon lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ticari kredilerde 1 haftada 11 milyar lira, 1 ayda ise 30 milyar lira artış yaşandı. Son 1 haftada KOBİ kredileri de 3 milyar lira artarak 752 milyara yükseldi.