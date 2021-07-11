Sabancı beyaz çimentoda küresel liderliğe oynuyor

Sabancı Holding
ve Çimsa iştiraki Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya
'daki beyaz çimento fabrikası Bunol'u 155.2 milyon dolar
ı bedel karşılığında devralma sürecini tamamladı. Çimsa'dan yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, söz konusu yatırımın Sabancı Topluluğu
'nun son yıllarda yaptığı en büyük uluslararası satın almalardan biri olduğunu dile getirdi. Orhun, şunları anlattı: "Çimsa markası ile attığımız bu adımla uluslararası yatırım ağımızı Bunol ile taçlandırmış ve Türkiye
'deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımış oluyoruz. Avrupa'nın teknolojik olarak en gelişmiş beyaz çimento fabrikasının devralma sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttük ve tamamladık. Bu büyüme taahhütlerimizden biriydi. Yerine getirdik. Böylece dünya liginde 3'üncü sıradan 2'nciliğe yükselerek öncü oyunculardan biri olma pozisyonumuzu daha da güçlendirmiş olduk. Çimsa'nın global bir marka olma yolculuğunda emin adımlarla ilerlerken, bu yolculuğun en önemli adımlarından birini İspanya'da atmış olmaktan gururluyuz. Böylece var olan küresel piyasa deneyimimize İspanya operasyonunu da ekleyerek, büyük bilgi birikimimizle ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız."