Kanal İstanbul ne kadar sürede tamamlanacak? Önemli tarihler duyuruldu

"MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL DÜNYA TİCARETİNİN ODAĞI OLACAK"

Türkiye'nin Lojistik açıdan Orta Koridor ve Kuzey Güney Koridoru'nun kalbi olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nin ve İstanbul'un dünya ticaretinin odağı olacağını ve Boğazlardan geçen yük miktarının her yıl artacağına dikkat çekti. Kanal İstanbul'un, İstanbul Boğazından 13 kat daha güvenli bir geçiş imkânı sağlayacağına değinen Karaismailoğlu, "Bugün Boğazların, kapasitelerinin hayli üzerinde bir trafikle, dolayısıyla riskle karşı karşıya oldukları reddedilemez bir gerçek. 1930'lu yıllarda İstanbul Boğazı'ndan 3 bin gemi geçerken, bugün yılda yaklaşık 43 bin gemi geçiyor. Bu gemilerin yüzde 30'u petrol ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan tankerlerdir. Öte yandan nakliye yapan gemilerin büyüklükleri de artmakta. Bu durum, İstanbul'u, dünyanın en riskli geçiş suyoluna sahip kılıyor. Doğal ve tarihi değerler bakımından her çağda en önemli bir kültürel merkezlerden olan İstanbul Boğazı; doğası, plajların, mimarinin, gastronominin, deniz hamamlarının, Boğaz köylerinin, balıkçılık, kayıkçılık, gibi sayısız mekân ve aktivitenin buluştuğu bir yaşam alanıydı. Ancak değişen dünya koşulları içerisinde Boğaz'da artan transit gemi geçişleri, yoğunluk, kirlilik, güvenlik endişeleri gibi faktörler nedeniyle şehrin sahip olduğu kültürel miras da ciddi zararlar gördü." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Boğaz'ın transit gemi geçiş trafiğini önemli ölçüde azaltması öngörülen Kanal İstanbul; Boğaz kültürünü yeniden canlandırmak, Boğaz'daki kent içi deniz ulaşımını artırmak, Boğaz'daki kirliliğin önüne geçmek, yeni rekreasyon alanları oluşturmak için önemli fırsatlar sunuyor. Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi; limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray'ı ve büyüyen endüstrisiyle, Avrasya'nın ekonomi, finans, ticaret merkezi olacak. İstanbul'un kuzeyi ise; Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanlar, Kuzey Marmara Otoyolu; dahası demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi hâline dönüşecek."