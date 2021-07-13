1 yılda 2.2 milyon kişiye istihdam

Ekonomideki güçlü toparlanma istihdam verilerine de yansıyor. Hükümetin destekleri, kamu bankalarının pandemi sürecinde sağladığı finansman ve normalleşmeye geçişle birlikte ekonomide ibrenin yükselmesi, istihdamda pandemi dönemindeki kayıpların telafi edilmesini sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından dün açıklanan verilere göre, mayıs ayında işsiz sayısı nisana göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bine geriledi. İşsizlik oranı ise 0.6 puanlık düşüşle yüzde 13.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik
oranı mayısta bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak yüzde 15.1 olarak hesaplandı. Genç
işsizlik oranı da yüzde 2 puanlık düşüşle yüzde 24 oldu.
KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ
Son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 226 bin kişi artarak 27 milyon 844 bine çıktı. Böylece pandemi döneminde yaşanan 2.4 milyon kişilik istihdam kaybı telafi edilmiş oldu. TÜİK
verilerine göre 2019 sonunda 28 milyon 80 bin olan istihdam edilenlerin sayısı, 2020 yılının nisan sonunda 25 milyon 614 bine gerilemişti.
YENİ İŞÇİ İÇİN 1.500 TL DESTEK
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, işe alınan her işçi için işverenlere ayda 1.500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı. Bilgin, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulandığını vurguladı. İmalat
ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bilgin, bu sektörlerde desteğin aylık 3 bin 500 liradan fazla olduğunu belirtti.