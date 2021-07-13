Kamuda personel alımı için kullanılacak yeni sistem! Milyonları yakından ilgilendiriyor

Kamuda personel bilgi sisteminde yenilikler geliyor. Yapılan çalışmaya göre kamu personel bilgi sistemi yönetimi ve kontrolü Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda olacak. Personel ile ilgili veriler sadece bu başkanlıkta toplanacak. Böylece tüm kadrolar ve bu kadrolara yönelik bilgiler Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda toplanacak.