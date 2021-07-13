Ray Sigorta “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” arasında

ULUSLARARASI marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance
tarafından hazırlanan Türkiye'nin En Değerli Markaları Raporu 2021 listesi yayımlandı. Çalışan ve müşteri memnuniyeti skorlarında büyük bir atılım yapan, prim üretimi ve finansal sonuçlarında rekor büyümeye imza atan ve acente kanalını büyütmekle beraber pandeminin etkilerine karşı da hazırladığı programlar ve kampanyalarla destek olan Ray Sigorta
, bir kez daha "Türkiye'nin En Değerli 100 Şirketi" arasında yer alarak başarılarını taçlandırdı. Ray Sigorta, bir önceki yıla göre %32,1 değişim ile marka değerini en çok artıran 6'ncı şirket oldu. Marka değerinin finansal kararlardan ziyade ortak bir hedefe inanmış ve kemikleşmiş kurum kültürüyle hareket eden bir ekip tarafından büyütülebileceğini vurgulayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan
, Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. "Rakamlarla aramız iyidir, ama bizim için sigortacılık rakamlardan ibaret değil. Sigortacılık yardımlaşmadır; ihtiyacı olanın anında yanında yer almak, iş ortaklarına zor günlerinde nefes olmaktır" diyen Erdoğan, "Marka olmanın bilinir ve ulaşılır olmaktan çok daha farklı bir algısı var. Sunduğunuz ürün ve hizmetlerinizle güven vermeniz, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarınızı yerine getirerek katma değer oluşturmanız önem taşıyor. Muhtar Kent
'in de dediği gibi; marka bir söz vermektir, iyi marka olmak ise bu sözü tutmaktır. Biz de doğru bir yol arkadaşı olma misyonumuzla çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte yürüyerek değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.