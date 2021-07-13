Sivas OSB 10 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Sivas'ta 2002 yılında 30 firmayla 850 kişiye istihdam sağlayan Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi, 2021 itibarıyla 164 işyeri ve 10 bin istihdam kapasitesine ulaştı. 60 yeni firmaya yer tahsisinin yapıldığı Sivas OSB'de bu işletmelerle birlikte ek 5 bin kişi istihdam edilecek.



GENİŞ ÜRETİM AĞI

Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Emre Torun, 1989 yılında faaliyete başlayan Sivas 1. OSB'nin. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde 432 hektar alan üzerine kurulduğunu söyledi. Sivas OSB'nin Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Emre Torun, bölgelerinde gıdadan elektronik ürünlere, giyimden optik malzemelere kadar geniş bir üretim ağı olduğunu kaydetti. Sivas OSB'de toplam 261 firmaya 307 parsel tahsis edildiğini belirten Genel Müdür Emre Torun, "Bölgemizde 2002 yılında üretim yapan firma sayısı 30 iken çalışan kişi sayısı 850 idi. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla firma sayısı 164'e çıkarken istihdam sayısı ise 10 bin kişiye ulaştı. Şuanda Sivas 1. OSB'de tekstil ve giyim eşyası, metal ürünleri, optik ve elektronik, gıda, yapı malzemeleri gibi çok geniş yelpazede üretim yapan fabrikalar mevcut" diye konuştu.



ELEKTRİK ÜRETİYORUZ

Sivas 1. organize Sanayi Bölgesi olarak hayata geçirdikleri Güneş Enerji Santrali (GES) ile 166 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak büyüklükte elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Emre Torun; "Güneş Enerji Santrali'ni 16 bin metre kare alan üzerine inşa ettik. Sistemde 3 bin 652 panel kullanıldı. Sistem 999 KWE gücünde ve 1 milyon 700 bin KWH yıllık üretim kapasitesine sahip. 5 milyon 171 bin lira ihale bedeli ille hayata geçirilen GES'ten yılda 230 bin dolar yani 2 milyon lira gelir hedefliyoruz" dedi.



DANIŞMANLIK YAPACAĞIZ

Sivas OSB olarak yürüttükleri projeler hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Emre Torun, İnovasyon Merkezi Projesi ile teknoloji seviyesi ve katma değeri yüksek ürünler üreteceklerini söyledi. Bu projeyle KOBİ'lerin yönetim becerileri ve ihracat kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Emre Torun, "İnovasyon Merkezi Proje'sinde 4 birim var. Bunlar Dış Ticaret ve istihbarat Ofisi, Dönüşüm Ofisi ile Tasarım-Simülasyon ve Prototiple Atölyesi. Bu ofislerle firmalara yatırım teşvik ve hibeler konusunda destek vererek firmaların kurumsallığının artırılması için danışmanlık yapacağız" ifadelerini kullandı.



"60 FİRMAYA YER TAHSİSİ YAPTIK"

SİVAS Valiliği, Belediye ve TSO tarafından yürütülen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Hedeflerine Doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı Projesi" kapsamında 60 yakın firmaya yer tahsisi yaptıkları ifade eden OSB Müdürü Emre Torun, "Yer tahsisi yaptığımız firmalardan 6'sı üretime geçti. 27 firma şuan inşaatı halinde. Diğer firmalar ise proje aşamasında. Bu firmalar üretime geçtiğinde 5 bin yeni istihdam sağlanacak" dedi.



35 İŞLETME VAR

Sanayicinin desteklenmesi için OSB bünyesinde kurulan İş Geliştirme Merkezi'nin 2018 yılında hizmete girdiğini belirten OSB Genel Müdürü Emre Torun, "İŞGEM Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı liderliğinde 7.2 milyon euro bütçe ile 2018 yılında kuruldu. İŞGEM kapsamında OSB'de 21 bin metrekarelik parsel bedelsiz olarak tahsil edildi. Marka ve patent hizmeti, yurt dışı müşteri ve pazar araştırması hizmeti, mesleki yeterlilik ve KOSGEB proje yazım desteği gibi bir çok alanda hizmet veren İŞGEM'de 35 işletme bulunuyor" diye konuştu.



KANGALLARA ÇİPLİ SİSTEM

KANGAL köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi oluşturulduğunu hatırlatan Vali Ayhan, "Çipli Takip Sistemi ile Kangal Köpeğinin kaydı olacak, tüm soy ağacı görülebilecek, Dünyanın neresinde olursa olsun çipi ile üretim ve eğitim merkezinde doğduğu kim tarafından sahiplendirildiğine ulaşılabilecektir. Ayrıca Kangal köpeğinin tanıtımına yönelik birçok çalışma ve uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz. Oluşturulan merkezin, Sivas Kangal köpeği konusunda araştırma yapmak isteyen akademisyenlere de uzun vadeli gözlem olanağı sağlayacağını düşünüyoruz. Bünyesinde barındırdığı veterinerlik ve laboratuvar hizmetleri ile sağlıklı istatistikler oluşturulacak ve raporlamalar yapılacaktır. Bu hizmetler bilimsel çalışmalara ışık tutacak ve türün özellikleri bilimsel olarak belirginleşecektir" şeklinde konuştu.