Sivas OSB 10 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Sivas'ta 2002 yılında 30 firmayla 850 kişiye istihdam sağlayan Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi, 2021 itibarıyla 164 işyeri ve 10 bin istihdam kapasitesine ulaştı. 60 yeni firmaya yer tahsisinin yapıldığı Sivas OSB'de bu işletmelerle birlikte ek 5 bin kişi istihdam edilecek.
GENİŞ ÜRETİM AĞI
Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Emre Torun, 1989 yılında faaliyete başlayan Sivas 1. OSB'nin. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde 432 hektar alan üzerine kurulduğunu söyledi. Sivas OSB'nin Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Emre Torun, bölgelerinde gıdadan elektronik ürünlere, giyimden optik malzemelere kadar geniş bir üretim ağı olduğunu kaydetti. Sivas OSB'de toplam 261 firmaya 307 parsel tahsis edildiğini belirten Genel Müdür Emre Torun, "Bölgemizde 2002 yılında üretim yapan firma sayısı 30 iken çalışan kişi sayısı 850 idi. 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla firma sayısı 164'e çıkarken istihdam sayısı ise 10 bin kişiye ulaştı. Şuanda Sivas 1. OSB'de tekstil ve giyim eşyası, metal ürünleri, optik ve elektronik, gıda, yapı malzemeleri gibi çok geniş yelpazede üretim yapan fabrikalar mevcut" diye konuştu.
ELEKTRİK ÜRETİYORUZ
Sivas 1. organize Sanayi Bölgesi olarak hayata geçirdikleri Güneş Enerji Santrali (GES) ile 166 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak büyüklükte elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Emre Torun; "Güneş Enerji Santrali'ni 16 bin metre kare alan üzerine inşa ettik. Sistemde 3 bin 652 panel kullanıldı. Sistem 999 KWE gücünde ve 1 milyon 700 bin KWH yıllık üretim kapasitesine sahip. 5 milyon 171 bin lira ihale bedeli ille hayata geçirilen GES'ten yılda 230 bin dolar yani 2 milyon lira gelir hedefliyoruz" dedi.
DANIŞMANLIK YAPACAĞIZ
Sivas OSB olarak yürüttükleri projeler hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Emre Torun, İnovasyon Merkezi Projesi ile teknoloji seviyesi ve katma değeri yüksek ürünler üreteceklerini söyledi. Bu projeyle KOBİ'lerin yönetim becerileri ve ihracat kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Emre Torun, "İnovasyon Merkezi Proje'sinde 4 birim var. Bunlar Dış Ticaret ve istihbarat Ofisi, Dönüşüm Ofisi ile Tasarım-Simülasyon ve Prototiple Atölyesi. Bu ofislerle firmalara yatırım teşvik ve hibeler konusunda destek vererek firmaların kurumsallığının artırılması için danışmanlık yapacağız" ifadelerini kullandı.
"60 FİRMAYA YER TAHSİSİ YAPTIK"
SİVAS Valiliği, Belediye ve TSO tarafından yürütülen "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Hedeflerine Doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı Projesi" kapsamında 60 yakın firmaya yer tahsisi yaptıkları ifade eden OSB Müdürü Emre Torun, "Yer tahsisi yaptığımız firmalardan 6'sı üretime geçti. 27 firma şuan inşaatı halinde. Diğer firmalar ise proje aşamasında. Bu firmalar üretime geçtiğinde 5 bin yeni istihdam sağlanacak" dedi.
35 İŞLETME VAR
Sanayicinin desteklenmesi için OSB bünyesinde kurulan İş Geliştirme Merkezi'nin 2018 yılında hizmete girdiğini belirten OSB Genel Müdürü Emre Torun, "İŞGEM Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı liderliğinde 7.2 milyon euro bütçe ile 2018 yılında kuruldu. İŞGEM kapsamında OSB'de 21 bin metrekarelik parsel bedelsiz olarak tahsil edildi. Marka ve patent hizmeti, yurt dışı müşteri ve pazar araştırması hizmeti, mesleki yeterlilik ve KOSGEB proje yazım desteği gibi bir çok alanda hizmet veren İŞGEM'de 35 işletme bulunuyor" diye konuştu.
KANGALLARA ÇİPLİ SİSTEM
KANGAL köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi oluşturulduğunu hatırlatan Vali Ayhan, "Çipli Takip Sistemi ile Kangal Köpeğinin kaydı olacak, tüm soy ağacı görülebilecek, Dünyanın neresinde olursa olsun çipi ile üretim ve eğitim merkezinde doğduğu kim tarafından sahiplendirildiğine ulaşılabilecektir. Ayrıca Kangal köpeğinin tanıtımına yönelik birçok çalışma ve uluslararası bir sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz. Oluşturulan merkezin, Sivas Kangal köpeği konusunda araştırma yapmak isteyen akademisyenlere de uzun vadeli gözlem olanağı sağlayacağını düşünüyoruz. Bünyesinde barındırdığı veterinerlik ve laboratuvar hizmetleri ile sağlıklı istatistikler oluşturulacak ve raporlamalar yapılacaktır. Bu hizmetler bilimsel çalışmalara ışık tutacak ve türün özellikleri bilimsel olarak belirginleşecektir" şeklinde konuştu.
KANGALLAR İÇİN 43 DÖNÜMLÜK MODERN TESİS
SİVAS Kangal köpeğinin ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli sebeplerle el değişiminin standartlar üzerinden yapılması, sürekli takibinin yapılması ve tanınırlığının arttırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla modern bir tesis hayata geçirildi. Kangal köpeklerini korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'nın tarafından desteklenen, "Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi" geçtiğimiz günlerde ziyarete açıldı.
YARIŞMALAR DÜZENLENECEK
Proje kapsamında güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alıyor.
8.7 MİLYONLUK YATIRIM
Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Meraküm mevkiindeki 43 dönümlük alan üzerinde kurulan tesis toplam 8 milyon 793 bin liralık yatırımla hayata geçirildi.
ŞEHRİN MARKA DEĞERİ
İL Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, "Kangal köpeği, şehrimizin marka değerlerinden bir tanesidir. Bu projenin en önemli amacı, bu önemli marka değerini uluslararası marka statüsüne çıkarmak, Kangalların temiz, hijyenik ortamlarda neslinin devamını sağlamaktır" dedi. Kadir Algın, "Bu proje hayvan dostlarımızın, canlılarımızın barınak alanı olduğu gibi vatandaşlarımızın da vakitlerini geçirebilecekleri, içerisinde kafeteryaların da yer aldığı güzel bir sosyal mekân olacak. Proje kapsamında Kangallar, işin ehli erbabı tarafından kontrol edilecek" diye konuştu.
Ekrem KIZILTAŞ
Sivas deyince...
Sabah İl Buluşması vesilesiyle, Sivas'ta hakikaten dopdolu iki gün geçirdik. Yorucu ama hakikaten 'değen' iki gün. Gürün Gökpınar, Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi, bu ilçede yeni yapılmakta olan yürüyüş yolu ve seyir terası, Kangal'ın şifa vesilesi balıkları... Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ticaret ve Sanayi Odası B aşkanı Mustafa Eren'in sunumları ile, yapılanlar ve yapılacak olanlara dair uzunca bir bilgilendirme. Kangal köpekleri ile ilgili hakikaten güzel tesisin ardından Pamukkale benzeri bir cazibe merkezi olmaya aday Altınkale... İşin özeti ise galiba şu: Valisi, Belediye Başkanı, biri yeni kurulan iki üniversitesi, başta Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere bütün STK'ları, yerli ve milli olmaya 'Sivaslı olmayı' da ekleyen iş adamları ve tabii tüm halkı ile Sivas, bir bütün halinde daha iyi bir geleceğe odaklanmış durumda... Sivas, Türkiye'nin geleceğinin inşallah daha iyi olacağına dair ümitlerimizi artıran bir şehir...
Faruk ERDEM
Anadolu'nun yıldızı
Geçen hafta ziyarette bulunduğumuz Sivas'ta, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il yöneticileri sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek bir kalkınma hamlesi başlatmışlar. Hedefleri ise Türkiye'nin ilk 10 şehri arasında yer almak. Sivas'ta yatırım ve üretim aşamalarının olmasına rağmen ihracat noktasında eksikleri olduğunu gören yöneticiler bu yönde hamlelerle dış pazarlara açılmaya başlamışlar. Bugün yaklaşık 250 milyon dolar olan ihracat rakamını da 1 milyar doların üzerine çıkartıp milyarlar kulübüne girmeyi de hedef olarak koymuşlar. Özel sektör mantığı ile bu organizasyonu bir CEO gibi yöneten genç Vali Salih Ayhan kendisindeki heyecanı hem kamu yöneticilerine hem de sivil toplum kuruluşları ile iş adamlarına geçirmiş durumda. Şehirde işsizlik sorununu tamamen ortadan kaldıracak projeleri dinledikçe önümüzdeki günlerde Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak Sivas'ı çok konuşacağımızı görüyorum. Sivas'ı ve Sivas'taki turizmden, gastronomiye, sanayiden spora, alt yapıdan şehirciliğe her alandaki bu kalkınma hamlesini izleyin derim...
Hülya GÜLER
Ortak Akıl ve YHT Heyecanı
Neredeyse her köşesinde yeni bir yatırıma rastladığımız Sivas'ta kamu, yerel yönetim ve özel sektörün yakaladığı iş birliği ortamı, kentin çehresini değiştirecek projelere dönüşmüş durumda. Vali Salih Ayhan'ın öncülüğünde Sivas'ın Türkiye'nin ilk 10 şehri arasına girmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen arama konferansından sonra yeni bir yatırım hamlesi başlatıldı. Hedef Cumhuriyet'in 100. yılını, 100 yeni tesisle kutlamak. Bu hedefle şu ana kadar temeli atılan tesislerin sayısı 60'ı geçti. Kalan 40 projenin de planlama çalışmaları devam ediyor. Yüksek katma değerli ürünlerle Türkiye'nin ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefleyen Sivas, turizmde de iddialı. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin eylül ayında başlayacak olması şehirde şimdiden bir heyecan dalgası yaratırken, yönetim de YHT'nin gittiği diğer illerdeki değişimi inceleyerek, oluşacak talebe şimdiden hazırlık yapıyor. Pek çok hastalığa şifa olan Sıcak Çermik kaplıca suyunun boşa akmasının önüne geçen Altın Kale projesi önümüzdeki dönemde Sivas'a daha fazla turist çekecek önemli bir tesis olarak öne çıkıyor.