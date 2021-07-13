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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:03 Son Güncelleme: 13.7.2021 11:10

Son dakika: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı

Son dakika: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı

Emekli Temmuz zammı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili milyonlarca vatandaşın beklediği son dakika haberi geldi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli olan yeni emekli maaşları SSK emeklileri için bugün; Bağ-Kur emeklileri için ise 16 Temmuz'da ödenmeye başlandı. İşte 2021 temmuz emekli maaş tablosu ile birlikte ödeme tarihleri...

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte temmuz ayı maaşlarının ödenmeye başlandığını açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti.

MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

YAŞLIYA: 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

EVDE BAKIMA 1.797 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.797 liraya ulaştı

SOSYAL ÖDEMELER

AYLIK Mevcut % 8.45

65 yaş aylığı 763,67 828,20

Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94

Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63

Engelli aylığı

- % 40-69 arası 609,61 661,12

- % 70 ve üstü 914,42 991,68

Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662

Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94

İŞTE ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

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Son dakika: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
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