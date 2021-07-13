Yerel üreticiye destek işbirliği

HEPSIBURADA, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
'nin (TOBB) işbirliği ile HepsiTürkiye
'den Yöresel Ürünler Programı'nı başlattı. Programla yerel üreticiler desteklenirken bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünler Türkiye
'nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırılacak. Programın lansmanı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hepsiburada
Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan
'ın katılımıyla düzenlendi. Doğan, "Yerli üreticilerimizi destekleyerek, onların ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.