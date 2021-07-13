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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Yerel üreticiye destek işbirliği

Yerel üreticiye destek işbirliği
HEPSIBURADA, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) işbirliği ile HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'nı başlattı. Programla yerel üreticiler desteklenirken bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünler Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırılacak. Programın lansmanı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ın katılımıyla düzenlendi. Doğan, "Yerli üreticilerimizi destekleyerek, onların ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
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Yerel üreticiye destek işbirliği
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