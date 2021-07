Asgari ücret desteği geliyor! Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren karar

"İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"



"İçinden geçtiğimiz olağanüstü Covid-19 salgını süresince, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, salgının ülkemizdeki ve çalışma hayatımızdaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştı. Salgın ve normalleşme sürecinde, işletmelerimizin de önceliği çalışanlarımızın sağlığından hemen sonra istihdamın korunması oldu. Salgının zorlaştırdığı ekonomik ortamda işletmelerimiz için 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret işveren desteği de çok daha hayati bir noktaya geldi. Bu çerçevede TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin işletmelerimize, çalışanlarımıza ve istihdamımıza olumlu katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Biz de, TİSK olarak, üzerimize düşen her konuda gayretle elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ve istihdamı destekleyecek her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz."