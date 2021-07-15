Asgari ücrete 16 milyarlık destek

Hükümet, bu yıl da ayırım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira asgari ücret desteği ile prim maliyetini azaltmaya devam edecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda yapılan düzenleme kapsamında işverenler günlük 2.5 lira, aylık 75 lira tutarındaki desteği ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edecek, bunun mali karşılığı da İşsizlik Sigortası Fonu
'ndan karşılanacak. Türkiye
'de fiili olarak çalışanların yaklaşık 8 milyonu asgari ücret seviyesinden bildirildiği düşünüldüğünde verilecek asgari ücret desteği de 16 milyar lirayı geçecek.
1.8 MİLYON İŞYERİ YARARLANACAK
2016'dan 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. Asgari ücret desteğinden 1 milyon 860 bin işyeri yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem
, asgari ücret desteği ile istihdamın korunmasının hedeflendiğini belirterek, "Pandemi döneminde kısa çalışma, nakdi ücret desteği, işsizlik sigortası
ve normalleşme desteği uygulandı. İşverenlerimize, işçilerimize destek olduk. 2000 yılından temmuz ayına kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan giderlere bakıldığında yüzde 68'i (153 milyar lira) çalışanlara, işsizlere doğrudan yapılan yardım. Yüzde 27'si ise (59 milyar lira) işverenlere istihdamı artırmak için verilen yardımlardan oluştu" değerlendirmesini yaptı.
İŞVERENDEN HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
TÜRKIYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Akkol, "İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteğiyle ilgili gelişmeleri son ana kadar dikkatle takip ettik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, Bakanımız Vedat Bilgin
'e, bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz" dedi.
MERKEZ FAİZİ SABİT TUTTU
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası
piyasa beklentilere paralel olarak faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu. Sıkı duruş vurgusunu korunurken metinde enflasyona ilişkin değerlendirmeler öne çıktı. Yaz aylarında enflasyonda oynaklık görülebileceğine dikkat çekildi. Son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda oynaklık görülebileceğine dikkat çekildi. Bu oynaklık ve enflasyon beklentisindeki yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı. Metinde para politikası mesajların değişmediği görüldü. Mevcut sıkı duruşun sürdürüleceği mesajı yinelendi.