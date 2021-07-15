Her zaman devletimizin yanında durduk

Eminevim
Genel Müdürü M. Musab Üstün, ülkenin geleceği ve ekonomideki başarılı girişimlerin devamı için anti demokratik uygulamalara karşı etkin mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Üstün, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin ekonomideki başarılı gelişiminin önünü kesmek için belirli zamanlarda hain girişimlerde bulunma alışkanlıklarının, 15 Temmuz 2016 günü milletimizin verdiği tarihi cevapla son bulduğuna inanıyoruz. Ekonomik istikrarın kesintiye uğramasına fırsat vermeden, ekonomi çarklarının dönmesi için sağladığımız katkılar ve yatırımlarla her zaman devletimizin yanında durmayı görev ve sorumluluk bildik. Eminevim olarak o kara gecenin ekonomi üzerinde bırakmak istediği yıpratıcı etkinin önüne geçebilmek için var gücümüzle hizmetlerimizi sürdürdük. Bugün de üzerinden 5 yıl geçen kalkışmanın ardından ülkemizin geleceği için aynı kararlılık ve sorumluluk bilincini taşıyoruz."