BAYKAR heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı! İşte İnsansız Uçak Sistemi projesinin görselleri

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullanmıştı.
Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 17, 2021
Menzile varmak mı yola çıkmak mı?
Yeni bir yola,
Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim...#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 https://t.co/63ZSo0mUaV
BAYKAR da "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek "Bayram hediyesi yükleniyor" mesajını paylaşmıştı.
İNSANSIZ UÇAK SİSTEMİ PROJESİNİN İLK GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI
BAYKAR bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "20 Temmuz" müjdesini açıkladı. BAYKAR, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz." dedi.
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı!
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021
Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV