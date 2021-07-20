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Haberler Ekonomi Haberleri BAYKAR heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı! İşte İnsansız Uçak Sistemi projesinin görselleri
Giriş Tarihi: 20.7.2021 10:21 Son Güncelleme: 20.7.2021 10:56

BAYKAR heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı! İşte İnsansız Uçak Sistemi projesinin görselleri

BAYKAR heyecanlandıran 20 Temmuz paylaşımını yaptı! İşte İnsansız Uçak Sistemi projesinin görselleri

BAYKAR Savunma heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı. BAYKAR Savunma, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAR da "20 Temmuz'u bekleyin" diyerek "Bayram hediyesi yükleniyor" mesajını paylaşmıştı.

İNSANSIZ UÇAK SİSTEMİ PROJESİNİN İLK GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

BAYKAR bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "20 Temmuz" müjdesini açıkladı. BAYKAR, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz." dedi.

Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı!

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BAYKAR heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı! İşte İnsansız Uçak Sistemi projesinin görselleri
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