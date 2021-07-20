BAYKAR heyecanlandıran "20 Temmuz" paylaşımını yaptı! İşte İnsansız Uçak Sistemi projesinin görselleri

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadelerini kullanmıştı.