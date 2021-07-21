Giriş Tarihi: 21.7.2021 07:06 Son Güncelleme: 21.7.2021 07:11

Milyonlarca gencin kazancı artacak, ücreti devlet karşılayacak HAZAL ATEŞ

Küçük işletmelerde yüz yıllardır eleman yetiştirmede önemli bir yeri olan "usta-çırak" dönemi yeniden canlandı. Hükümet, ekonomi reform programı kapsamında Eylül ayı itibariyle mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlayacak. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler hafifletilecek. Çırak ve öğrencilerin aylık kazanç tutarları 1 Ocak ile 31 Aralık arasında günlük 59.33 lira, aylık 1788 lirayı buluyor. Hükümet, 150 bin olan kalfa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Ekonomi reform paketi kapsamında yılsonuna kadar genç istihdamını artırmaya yönelik yeni uygulamalar devreye girecek. Genç istihdamını artırmak amacıyla hazırlanan "Genç Ulusal Strateji Belgesi" Eylül'de açıklanacak.





Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri Aralık ayı itibariyle devreye girecek. Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerine ilişkin Yasal çalışmada 31 Aralık'ta tamamlanacak.