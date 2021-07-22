5 yılda 292 ton altın keşfedildi

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA
) son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında devasa altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum
yatakları ortaya çıkarıldı. 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. 2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son 5 yılda gerçekleşti. Son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. MTA son yıllarda yaptığı çalışmalarla 4 milyar ton linyit keşfetti.