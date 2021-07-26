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Giriş Tarihi: 26.7.2021 07:29

Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi reformu kapsamında vergi düzenlemelerini sadeleştirirken, yatırımcının önünü açan, dijital dönüşümü hızlandıran devrim niteliğinde uygulamaları yaşama geçiriyor. Bütün mükelleflere hizmet veren, işlemlerin elektronik olarak yapılmasını sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi'nin kurulmasına yönelik yasa şekillendi.

Son dakika... Yasayla birlikte dijitalleşen işlemlerle etkin, hızlı sonuçlar alınırken, 24 saat açık olacak vergi dairesinde zaman sınırı olmadan işlem yapabilecek. Vergi dairelerinde vatandaşı bezdiren bürokrasi, uygulama farklılıkları son bulacak. Vatandaşlardan gelen sorulara yapay zekâ yoluyla yanıt hazırlanan vergi asistanı yanıt verecek.

Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor

Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesine yönelik çalışma da bu yıl uygulanmaya başlıyor.

Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor

Elektronik defter uygulamalarına dâhil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Dijital Vergi Dairesi uygulamasıyla vergi iade incelemeleri, tebligat, tutanak, raporlama işlemleri elektronik ortamda yapılarak hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor

KARŞILIKLI ANLAŞMA

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize ediliyor, küresel yatırımcılar birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunların çözümünde diğer ülkelerle "karşılıklı anlaşma yöntemi" kullanılacak. Mükellef ile idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmaları yaygınlaştırılacak.

Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor

850 BİN ESNAFIN HEYECANI BÜYÜK

Yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülüklerinin kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme de aralık sonunda Meclis'e sunulacak. Bu düzenleme basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirciyi kapsıyor. Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncelleniyor.

Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor

Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dâhil edilecek mükellef grupları da kademeli olarak yükseltilecek.

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Ekonomide reform heyecanı: 850 bin esnafı ilgilendiriyor
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